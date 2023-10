La función que oculta el botón del elevalunas del coche que te hará más fácil la conducción

Con el paso del tiempo, la tecnología sigue avanzando a un ritmo descomunal y es aprovechada por la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanos que habitan en España y resto del mundo. Muchas de las maquinarias que utilizamos hoy en día no se asemejan en nada a las que empleábamos en tiempos pasados.

Desde que Carl Benz patentó el primer vehículo motorizado en enero de 1886, los coches han tenido una inmensa evolución a lo largo de su historia. Diseño, piezas, funciones o carrocería, entre otros, han sido los elementos que más se han desarrollado en los últimos años.

Evolución del elevalunas manual

La evolución del elevalunas manual ha sido uno de los cambios más significativos de los últimos años. Hace un tiempo, sólo existían coches con esta función y había ciertas ocasiones donde los despistes en la carretera estaban a la orden del día.

Con la transformación de la tecnología, este problema ha dejado de existir en la fabricación de nuevos vehículos. La mayoría de los automóviles cuentan con un elevalunas eléctrico, que con tan solo pulsar un botón sube y baja la ventanilla de forma automática. Rápido, sencillo y eficaz.

¿Qué función tiene oculta este botón?

No obstante y aunque parezca simple utilizar el elevalunas eléctrico, hay ciertas veces que este sistema se suele desconfigurar cuando la batería del coche comienza a fallar o desconectamos el automóvil de la misma. ¿Qué ocurre cuando este hecho sucede? Pues bien, existe una técnica que pocos usuarios saben y que es muy efectiva para programar de nuevo dicha función al elevalunas eléctrico.

Consiste en bajar la ventanilla hasta abajo y mantener pulsado durante tres segundos el botón de accionamiento en el mismo sentido. A partir de ahí, repetimos la misma acción, pero al contrario, es decir, subiendo la ventanilla y manteniendo el botón pulsado durante otros tres segundos.

Después de realizar el truco de 'reinicio', la función debería funcionar a las mil maravillas. Este procedimiento vale para un gran número de marcas de automóviles, por lo que no supondrá un problema si llega a ocurrirte este hecho. No obstante, si la estrategia no funciona solo deberás leer el manual de instrucciones de tu vehículo o, en distinto caso, observar alguna página web especializada en este tipo de problemas mecánicos.

De todos modos, es un procedimiento rápido y sencillo y no deberás de preocuparte en llevar el coche a tu taller de confianza. En cuestión de segundos, podrás solucionar sobre la marcha un problema que puede incluso hacer que te 'rasques' el bolsillo si no estás al tanto de este truco.