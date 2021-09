Ford pone a prueba su nuevo Ranger en condiciones extremas

El Ranger es un vehículo “total” para Ford, dadas sus características, pues une lo mejor de los vehículos todoterreno con un formato de carrocería, popularmente conocido como “pick-up”, que ofrece muchas ventajas tanto para el ocio como para el trabajo.

Esto es así principalmente por su enorme tamaño –mide más de 5 metros de longitud– y por el formato de la parte trasera, que admite la carga de objetos y mercancías voluminosas de forma sencilla y segura.

Si a esta configuración se le une una enorme capacidad para rodar fuera del asfalto, como es el caso del modelo de Ford, y potentes y fiables motores, el resultado solo puede ser muy exitoso, si bien es un modelo de nicho más propio de entornos rurales o vacacionales que de grandes ciudades.

La última generación “europea”, dado que hay versiones en otros mercados, se lanzó en 2016, y en 2019 se actualizó con ligeras novedades estéticas y mejoras de equipamiento para afrontar su segundo ciclo comercial. A finales de este año se presentará de forma oficial la nueva entrega del Ranger, la cual se empezará a vender ya entrado el año 2022.

Aunque aún no hay datos concretos sobre el modelo -ni siquiera se ha desvelado su imagen definitiva– se espera que el Ranger de nueva generación se beneficie de las últimas innovaciones tecnológicas para ser aún más útil, práctico y seguro que el actual. Y como no hay que dejar nada al azar, Ford sigue testando la unidad preserie en los entornos más extremos, con barro, arena, rocas o nieve para seguir siendo una referencia en su particular segmento, como se puede ver en el vídeo adjunto.