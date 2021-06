Al Gobierno de Filipinas no le tiembla la mano a la hora de actuar ni de demostrar lo que es capaz de hacer en la lucha contra el tráfico y contrabando de coches de lujo. Armados con una excavadora, los trabajadores del Bureau of Customs (que vendría a ser el departamento de importaciones y aduanas) han destrozado una cantidad de cerca de un millón de euros en súper deportivos de lujo que no cumplían con las normas y requisitos de importaciones del Gobierno.

Este era aproximadamente el coste de los 21 vehículos de alta gama que habían sido introducidos de manera ilegal en el país, que al cambio suponían unos 58,55 millones de pesos filipinos. En Filipinas, el precio de los impuestos que se han de pagar por cierto tipo de importaciones alcanza casi la mitad del precio del bien importado, por lo que los propietarios y contrabandistas buscan cualquier modo viable de colar estos coches en el país.

Los deportivos han sido achatarrados en el puerto de Manila y en el de Cagayan, tal y como ha publicitado del BOCP desde su web. Entre algunos de los modelos más destacados de esta colección se encontraban un Lotus Elise, un Mercedes SLK, un Porsche 911 C2S o un Bentley Flying Spur. Se puede 'apreciar' el destrozo provocado por las excavadoras en un vídeo de la cadena de informativos de Filipinas.

Pero, sin duda, el modelo cuya demolición ha llegado a doler más a los aficionados a los coches (y al dueño que lo hubiera importado) que han observado el trabajo destructivo de la excavadora ha sido el McLaren 620R, un deportivo de pura competición. Esta valorado en unos 330.000 euros y solo existen 350 unidades en el mundo, aunque ahora está cifra se queda en 349.