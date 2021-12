Faconauto insiste en un nuevo aplazamiento de la subida del Impuesto de Matriculación

Situación complicada la que está viviendo el sector del automóvil. Y no solo por la crisis de los semiconductores, que está demorando una barbaridad la entrega de coches nuevos, sino por el efecto colateral que llevan aparejados los nuevos tramos del Impuesto de Matriculación para el año que viene.

Según esta patronal, los concesionarios no podrán entregar este año 250.000 coches. Se trata de ventas en firme que se encarecerán una media de entre 800 y 1.000 euros y que se verán obligados a asumir los clientes por dos situaciones totalmente excepcionales como son las ya mencionadas subida del impuesto y la crisis internacional de los semiconductores.

Por esta razón, Faconauto ha explicado al Gobierno y al resto de partidos políticos los problemas derivados de esta situación y ha pedido un nuevo aplazamiento de la subida, insistiendo en la necesidad de una segunda prórroga de la aplicación de los nuevos tramos de dicho impuesto para no penalizar injustamente a esos miles de compradores.

Por otro lado, a su juicio, una nueva prórroga permitiría, de cara a 2022, animar el mercado y no lastrar aún más unas matriculaciones muy deprimidas. “La subida del Impuesto de Matriculación va a afectar sobre todo al ciudadano de a pie, que realiza un gran esfuerzo para cambiar de coche y que, por una situación totalmente ajena a él, verá encarecido su vehículo a nuestro juicio injustamente. Nos parece el momento de volver a mostrar sensibilidad con los ciudadanos, pero también hacia un sector que se está viendo muy comprometido por este contexto tan desfavorable y que no puede afrontar un nuevo año con las ventas por debajo de las 900.000 unidades. La nueva moratoria de la subida del Impuesto de Matriculación debería verse acompañada por otras medidas para regularizar la situación del mercado, ir cuanto antes hacia un nivel de matriculaciones más lógico para nuestro país y, de esa manera, no comprometer el empleo de toda la cadena de valor del automóvil”, ha declarado el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez.