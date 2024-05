La Comisión Europea dice que los híbridos enchufables tienen más emisiones que las reflejadas en las cifras oficiales

Los vehículos híbridos enchufables (PHEV), que se caracterizan por alimentarse de dos fuentes de energía para circular por las carreteras de España, ya que permiten conducir en modo eléctrico y activar la gasolina cuando se acaba la batería, gozan de gran popularidad.

Pero en las últimas semanas están en el punto de mira tras la publicación de un estudio de la Comisión Europea donde se ha detectado una brecha de emisiones con respecto a las pruebas que se realizan para su homologación, por lo que el organismo europeo tomará cartas en el asunto y es posible que lleguen cambios en la normativa.

¿Qué conclusiones ha extraído el informe?

En primer lugar, el estudio de la Comisión Europea ha confirmado que los híbridos enchufables expulsan hasta un 23% más de emisiones de gases nocivos con respecto a las reflejadas en el proceso de homologación (WLTP).

En el informe achacan a este aumento al “factor de utilidad”, es decir, al uso que le dan los propietarios de los PHEV en el día a día, ya que en muchos casos solo circulan con la motorización de gasolina y se olvidan de cargar las baterías antes de salir. Por tanto, desde la Comisión Europea se estudian posibles cambios en lo referido a la normativa y a sus procesos de homologación antes de 2026.

¿Cuántos híbridos enchufables se venden en España?

Imagen de archivo del Ford Kuga 2.5 Duratec PHEV. FORD

Los últimos datos disponibles reflejan que durante el año 2023 se matricularon un total de 62.838 vehículos híbridos enchufables o PHEV, lo que se tradujo en un 5,56% de la cuota de mercado. Asimismo, las ventas de este tipo de vehículos aumentaron un 30,3% si lo comparamos con la cifra del año 2022.

Por otra parte, en el año 2023, las matriculaciones de vehículos híbridos no enchufables (HEV) marcó una cifra récord, con un total de 307.824 unidades vendidas, lo que supone el 26,64% de la cuota de mercado. Por último, es preciso indicar que ambos tipos de vehículos tienen derecho a la concesión de la etiqueta ambiental ECO de la DGT

¿Cuál fue el híbrido enchufable más vendido?

En el primer lugar del ranking de automóviles PHEV más adquiridos durante el año 2023 en nuestro país nos encontramos con el Ford Kuga, con un total de 4.088 unidades matriculadas, en segundo puesto aparece el Lynk & CO 01, proveniente desde China y que alcanzó las 3.930 ventas.

Cerrando el podio se establece el Kia Sportage con 2.525 unidades. Por último, completan el top 5 de vehículos PHEV más vendidos el Peugeot 3008 con 2.480 matriculaciones y el Mercedes-Benz GLC con 2.193 unidades vendidas.