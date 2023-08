¿Es peligroso conducir con gafas? Un profesor de autoescuela lo aclara

Cuando conduces en España y resto del mundo te expones a ciertos peligros si no tomas las precauciones adecuadas durante el transcurso por carretera. Por ello, toda precaución es poca si el objetivo es evitar cualquier tipo de accidente que ponga en peligro tu vida y la de los demás conductores.

En internet, más concretamente TikTok, existen algunas cuentas relacionadas con el mundo del motor que te ayudan a corregir algunos fallos que cometes mientras tienes el volante en las manos o, además, indica alguna información que no sabíamos y que es sumamente importante de cara a la conducción.

¿Es peligroso conducir con gafas?

Es una de las cuestiones que se habrán preguntado la inmensa mayoría de los conductores que cogen su vehículo con sus respectivas gafas de vista o de sol. Hay muchos casos donde se comenta que viajar con este tipo de objetos es perjudicial en caso de accidente, puesto que los cristales de las gafas podrían dañar tus ojos u otras partes de la cara.

No obstante, la Autoescuela Mikel posee una cuenta de TikTok donde resuelve todo este tipo de dudas del mundo del motor y esta no iba a ser menos. En el vídeo que ha subido el propietario del establecimiento se ha podido observar como ha realizado un supuesto caso donde las lentes eran las principales protagonistas de la escena.

¿Dañarían los cristales a mi visión?

"Tengo un amiguete que me dice que es muy peligroso conducir con las gafas puestas. ¿Su razón? Dice que si tengo un accidente salta el airbag, el airbag me da en las gafas y todos los cristales en los ojos. ¿Verdad o mentira?". Este es el supuesto caso que planteó el profesor de la Autoescuela Mikel en su cuenta de TikTok.

"Mentira. No es peligroso conducir con gafas porque si sufrimos un accidente y salta al airbag no os podéis ni imaginar las fuerzas brutales que se producen en un accidente", añadió. "Desde que yo llego al airbag, las gafas ya han salido volando hace un rato y yo caería sin gafas. Así que no es peligroso conducir con lentes", declaró el profesional del mundo del motor. Por ello, el uso de este objeto es obligatorio para las personas que lo necesitan para su día a día. Una buena y segura conducción es lograda con la suma de las diferentes precauciones tomadas por el conductor en cuestión.

Recomendaciones si sufres problemas visuales