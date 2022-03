Encuentro | José María Galofré: “En Volvo, por encima de la cuenta de resultados está la sostenibilidad”

Esta semana un reducido conjunto de medios de comunicación, entre los que se encontraba "Motor y Movilidad" del Grupo HENNEO, hemos tenido la oportunidad de tener un interesante encuentro con José María Galofré, el CEO de la marca sueca en España.

Siempre es un placer escuchar al ejecutivo español que en esta ocasión nos quiso dar la visión que Volvo Car tiene para los próximos años en pro de que sus procesos de fabricación no tengan ningún impacto sobre el clima. “Movilidad sin dañar el planeta”, ese podría ser el principal titular que Galofré puso en valor y lo hizo con el enfásis de una persona muy convencida de sus palabras.

“No estamos hablando de un objetivo de marketing. Se trata de una obligación de todos y nosotros como fabricante de automóviles tenemos muy claro que las distintas actuaciones en este apartado tienen que estar encaminadas a disminuir las emisiones en toda la cadena de valor. Reducir, revisar, reciclar, recuperar y reeducar serían las cinco “R” en las que estamos trabajando. No queremos ser unos ecologistas extremos. Creo que no consiste en dejar de comer carne. Cuidemos las granjas, los animales, vigilemos las producciones extensivas… y con el uso del plástico tres cuartos de lo mismo: no todas las veces hay que quitarlo, una buena parte tenemos que reutilizarlo adecuadamente”.

La gran mayoría de las plantas de Volvo Car trabajan ya con un 100% de electricidad limpia. VOLVO

Energías renovables en todos los procesos de fabricación

El caso es que Volvo está adoptando un amplio programa de soluciones. Un ejemplo es que todas sus fábricas “funcionan con un 100% de electricidad limpia y las plantas de Torslanda y Skövde, en Suecia, son totalmente neutras desde el punto de vista climático. Igualmente estamos desarrollando acero sin combustibles fósiles y avanzamos con nuestros proveedores de baterías para utilizar un 100 % de energías renovables en los procesos de fabricación”.

Volvo quiere que, en 2025, un 25% de los materiales utilizados en sus nuevos vehículos sean reciclados y de origen biológico. Un ejemplo de esto es “Nórdico”, un nuevo material para interiores que ha creado este fabricante Este material se trata de un tejido fabricado a partir de materiales reciclados (como botellas de plástico PET, materiales bioatribuidos procedentes de bosques sostenibles de Suecia y Finlandia y corcho reciclado de la industria vitivinícola). Esta terminación se estrenará en la próxima generación de modelos de la marca.

El C40 Recharge es la última novedad de la firma sueca en la categoría de los coches cien por cien eléctricos. VOLVO

Si nos fijamos en las actuaciones de la firma sueca en España, Galofré expresaba que “el 60% de la energía que consumen nuestros concesionarios es renovable y nuestras oficinas centrales alcanzan el 100%. A cierre de este año, el total de la misma utilizada por la red será limpia. Del mismo modo hemos quitado todos los materiales plásticos en los talleres para proteger el vehículo del cliente y los hemos sustituido por fundas textiles de múltiples usos y reutilizables de materiales orgánicos. Con esta iniciativa hemos conseguido una reducción de 7 toneladas cada año”.

En 2030 todos sus modelos serán cien por cien eléctricos

Como se puede comprobar, la implicación de Volvo en este apartado es máxima. Igualmente su clara intención de convertirse, antes de 2030, en un fabricante de coches eléctricos cien por cien. “ En 2025, continuaba el CEO de Volvo Car España, nuestro objetivo es que el 50% de las ventas sean de eléctricos puros y el resto de híbridos. Y en el 2030 tener una oferta de modelos exclusivamente eléctricos. Y creo que no vamos desencaminados. El año pasado se vendió a nivel mundial un 27% de la gama Recharge, lo que supone un gran avance para la compañía, y en Europa se alcanzó el 40%. Concretamente en el mes de diciembre, el 40% de las ventas a nivel mundial fueron Recharge y en Europa creció hasta el 60% del total de ventas.

El XC40 en sus distintas versiones electrificadas es uno de los modelos más demandados del fabricante sueco. VOLVO

En el mercado español “Volvo lidera la carrera de electrificación con un 25% de ventas híbridas enchufables en 2021 mientras que el mercado no ha llegado al 5%. Las previsiones para este año es seguir con el crecimiento en ventas en los modelos Recharge, con la llegada del C40 eléctrico puro, y situarnos cerca del 40% entre los modelos eléctricos puros y los modelos híbridos enchufables. Nuestra previsión previsión de entregas es llegar a las 15.000 unidades sobre un mercado total de 900.000 vehículos y una cuota de mercado del 1,7%, similar al año 2021”.

Por último, destacaríamos otra iniciativa que la marca sueca acaba de poner en marcha en nuestro país. Esa no es otra que ofrecer a todos los clientes que compren un eléctrico cien por cien una “solución alternativa temporal”, como ellos mismos definen, y ofrecerles un vehículo térmico o híbrido enchufable durante 21 días, sin ningún tipo de coste, si necesitan afrontar viajes de largo recorrido.