El Ford Ranger Raptor Special Edition se presenta con un ‘western’ al más puro estilo Mad Max

El próximo mes de octubre se pondrá a la venta en Europa uno de los pick-up más apreciados del mercado, el Ford Ranger Raptor, en una edición muy particular y exclusiva que han apellidado “Special Edition”.

Para hacer más amena la espera, Ford se ha desplazado al desierto de Amería y ha rodado un “aperitivo” digno de las mejores superproducciones, un vídeo de pura acción que homenajea a los clásicos “spaghetti western” y lo mezcla con el suspense y la intensidad que caracteriza la saga de Mad Max, por ejemplo.

El vídeo, que ofrecemos a continuación, se titula "The Good, the Bad and the Bad-RSE", y en él se ve cómo el Ranger Raptor Special Edition se escapa de unos bandidos hostiles en un pueblo del salvaje Oeste ayudado por otros modelos de Ranger.

Como se puede ver en las imágenes, el nuevo Ford Ranger Raptor Special Edition se mueve con agilidad y precisión, algo que consigue gracias a su chasis exclusivo y reforzado, suspensiones recalibradas y unos neumáticos específicos, todo lo cual se une a su potente motor diésel EcoBlue de doble turbo y 213 caballos de potencia y a una transmisión automática de diez velocidades.

Otras características del modelo, en este caso estéticas, son las franjas en color negro mate que se ven en el capó, el techo, los laterales inferiores de la carrocería, las aletas traseras y el portón trasero, que hacen juego con el tono de los pasos de rueda ensanchados, los parachoques delantero y trasero, los tiradores de las puertas y la parrilla.