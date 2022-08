El coche eléctrico de Lidl que casi cabe en el carrito de la compra

No es novedad que la cadena de supermercados Lidl incluya coches en su amplio catálogo de productos, pues hay precedentes desde 2019, cuando comercializó el Fiat 500. Lo que sí es nuevo es que se trate de un vehículo eléctrico, pero tampoco es de extrañar, dadas las tendencias actuales.

Si has ido corriendo a mirar el catálogo, desgraciadamente la oferta ha sido solo para Alemania y a través de su aplicación Lidl Plus, pero dado el éxito de la iniciativa podría repetirse y, por qué no, extenderse a otros países.

El coche en cuestión también es desconocido en España, porque la marca no está presente de momento. Se trata del pequeño y urbano Elaris Finn, perteneciente a una firma china que sí se comercializa en otros países europeos, como lógicamente sucede en Alemania.

El interior tiene un aspecto muy bueno y dispone de dos grandes pantallas digitales. ELARIS

Con solo 2,87 metros de largo, por 1,56 de ancho y 1,57 de alto, este vehículo de dos plazas tiene una imagen moderna y un poco “galáctica”, y sus apenas 1.000 kg de peso aseguran una excelente maniobrabilidad y agilidad por la ciudad, además de que puede alcanzar los 115 km/h de velocidad máxima.

El motor tiene una potencia de 35 kW, el equivalente a 48 caballos, y la autonomía media alcanza los 265 km, que son muchos más si el uso es estrictamente urbano. Gracias a su batería de 32 kWh de capacidad y una potencia de carga de 30 kW, la recuperación de energía en un punto rápido se puede realizar en una hora, que se extienden a cinco si se conecta a un enchufe doméstico.

En cuanto a equipamiento, este Elaris Finn cuenta con faros LED, llantas de aleación, pantallas digitales para el cuadro de instrumentos y sistema multimedia (esta de 12,3 pulgadas), asientos de cuero o cámara de marcha atrás.

En asociación con la distribuidora like2drive, Lidl lo ha vendido por el competitivo precio de 20.333 euros (sin contar las ayudas gubernamentales de hasta 7.000 euros) y por suscripción por solo 222 euros al mes durante un año.