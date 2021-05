El 75% de los conductores no respeta las leyes de tráfico: resultados del XI Barómetro de Conducción Responsable

El uso de teléfonos móviles, no reducir la velocidad, no respetar las horas de descanso y, en general, saltarse las normas al volante son conductas que inciden directamente sobre la siniestralidad en carretera y en ciudad y que no solo se dan en España. Los resultados del XI Barómetro de Conducción Responsable publicado por Vinci Autopistas muestran que tanto en Europa como en España existe un cierto gusto por no respetar las leyes de tráfico.

Un 75% de los conductores confiesa no respetarlas y de este total, coincide que un 83% de los españoles tampoco responde ante las medidas de seguridad sanitaria impuestas en el territorio. La poca aceptación de las normas, tanto de uno como de otro tipo, van de la mano.

El uso del teléfono móvil al volante es una de las principales causas de accidente de tráfico y el 53% de los conductores tanto europeos como españoles utilizan sistemas bluetooth durante la conducción, siendo que esta tecnología altera en igual medida la seguridad vial. El 46% de los españoles conduce mientras utiliza cascos o auriculares para hablar por teléfono y el dato más sorprendente, por su peligrosidad, es que un 7% reconoce ver vídeos e incluso series en su dispositivo móvil mientras está al volante.

El poco respeto a los límites de velocidad es otra constante en las carreteras europeas y españolas. El 88% de los europeos y el 84% de los españoles reconoce conducir por encima de límites de velocidad, incluso cuando se encuentran con obras en la carretera. La mitad de los conductores olvida adecuar la velocidad ante la presencia de operarios trabajando en las vías, mostrando una gran indiferencia ante estos trabajadores que representan un colectivo vulnerable en las estadísticas de siniestralidad vial.

Mucha agresividad y poco descanso

La carretera es escenario de numerosas tensiones: un 13% de los conductores afirma ser otra persona al volante y hasta un 92% de los españoles ha sentido miedo alguna vez ante otro conductor agresivo. Aunque no se den escenarios de conflicto, la mitad de los encuestados reconoce insultar a otros usuarios de la vía. En el otro extremo, está el 43% que se abstrae en su mundo dentro del coche y presta menos atención a la carretera.

Tampoco se respetan los tiempos de descanso recomendados y la somnolencia al volante ha provocado o ha estado a punto de provocar un accidente según un 14% de los encuestados. La media europea muestra que los conductores se mantienen al volante durante al menos tres horas sin descansar en ningún momento.

Para realizar esta encuesta, la consultora Ipsos encuestó, del 9 al 22 de marzo de 2021, por Internet, a 12.400 personas de 10 países de la Unión Europea: Alemania, Eslovaquia, España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia. La representatividad de cada muestra se garantiza con el método de cuotas.