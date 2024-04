''Deberíamos alejarnos de la creencia de que una misma medida encaja para todos'': el CEO de Stellantis sobre los eléctricos

Carlos Tavares, CEO de Stellantis, ha expresado durante el debate anual ‘Freedom of Mobility Forum’, que la tecnología de vehículos eléctricos no ha conseguido posicionarse como suficientemente asequible ‘para todos’, lo que ha hecho que la descarbonización de la movilidad no esté presente de la forma en la que debería en la sociedad.

''Está claro que la tecnología del vehículo eléctrico está ciertamente en el camino equivocado para ser más asequible, y hemos estado explicándolo por un tiempo. Llevará cierto tiempo hacer que la movilidad sea más limpia y asequible'', explicaba Tavares a la duda de cómo se conseguirá hacer que el vehículo eléctrico pueda ser una opción para las clases medias o con menos recursos de la sociedad.

Los biocombustibles y el transporte público

Por otro lado, y ante la cuestión de los combustibles alternativos y sintéticos como solución de movilidad, Tavares afirmaba que ''deberíamos alejarnos del punto de vista dogmático en el que una medida encaja para todos (refiriéndose a los eléctricos). Los vehículos eléctricos necesitan de un avance significativo, ya que cuentan con un lastre de 500 kilos adicionales por las materias raras que incorporan sus baterías. Desde un punto de vista ambiental, añadir 500 kilos más de materias raras no parece una solución muy razonable. Así que claro que la industria necesita alcanzar en las próximas décadas un avance en la densidad de las células de energía para que reduzcamos al menos en un 50% el uso de materiales raros en los vehículos eléctricos'', concluía.

Además, y para terminar, el directivo de Stellantis se pronunciaba así sobre el vehículo privado y el transporte público: ''Si el transporte público fuera la respuesta correcta, y puede serlo, no estoy diciendo que no lo sea, ¿por qué no funcionó en los últimos 70 años? ¿Por qué no funcionó el transporte público durante 70 años? Porque se han hecho muchos intentos, se han realizado muchas inversiones, muchas ciudades lo han intentado, pero la mayoría han fracasado. Creo que el enfoque debería ser diferente en la forma en que entendemos las necesidades de las personas y la forma en la que procesamos los datos y entendemos dónde deberíamos poner la capacidad y cuándo optimizar la convivencia y reducir las emisiones'', refiriéndose con ello a que el transporte público está cambiando, con nuevas soluciones en las que el mismo grupo Stellantis está invirtiendo, como el car-sharing.