¿Cuánto conducen los motoristas españoles? Más de 23 kilómetros diarios... por un asfalto inadecuado

Las motocicletas son un elemento recurrente en el tráfico tanto urbano como interurbano, aunque a priori parezca que se les da un mejor uso en ciudades por su rapidez, manejabilidad y por sus facilidades añadidas como la búsqueda de aparcamiento (aunque este factor está dejando de ser una ventaja en algunas ciudades que han puesto límites y restricciones al estacionamiento de las motos).

De todos los pilotos encuestados por el portal de venta Motos.net en el marco de su estudio 'Movilidad en moto 2021', en colaboración con Anesdor, la mitad de ellos afirman que utilizan la moto a diario y el 66% lo hacen en todo tipo de trayectos, tanto urbanos como interurbanos. El desplazamiento al trabajo acumula la mitad de las razones para tener una moto, pero destaca especialmente el mototurismo y el ocio: un 79% de usuarios de este tipo de vehículos dispone de una moto para las escapadas de fin de semana y los viajes.

Para ello, no sirve cualquier moto. Es necesario que las dos ruedas tengan una cierta cilindrada y una potencia acordes a este uso (además de que ciertos modelos no son cómodos para la carretera y los ciclomotores tienen prohibido circular por vías de alta capacidad).

¿Cómo son los pilotos españoles y qué motos tienen?

Como consecuencia de estos hábitos de circulación, los motoristas españoles conducen una moto de más de 750 cc. y 7 de cada 10 disponen de una de carretera. En total año y de media, los usuarios de motocicleta recorren 6.000 kilómetros repartidos en más de 23 kilómetros diarios.

Sin embargo, no solo el tipo de moto es importante para ir por carretera, ya que las condiciones del asfalto también determinan la seguridad del viaje y en este sentido la red española no es adecuada para el 61% de los encuestados. La opinión negativa de los motoristas ha empeorado en comparación con el año pasado, cuando el 52% pensaba que las carreteras no estaban en condiciones.

Además de que el asfalto esté en mal estado, hay otros elementos de la calzada que provocan inseguridad entre los motoristas. La pintura deslizante y las posibilidades de que al llover la moto patine preocupan al 42% de los usuarios. Este colectivo acumula gran parte de la siniestralidad vial y la pérdida de estabilidad, incrementada por este tipo de condicionantes externos, provoca numerosas caídas de motocicletas durante la conducción.