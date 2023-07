La infraestructura de red de recarga para vehículos eléctricos es una de las razones por las que este tipo de movilidad no avanza como cabría esperar, ya que los conductores se sienten inseguros respecto a la autonomía de las baterías y la necesidad de tener que parar a cargarla en medio de un viaje. Igualmente, no todo el mundo dispone de las facilidades necesarias para instalar un enchufe de uso particular.

Para entender mejor cómo la red de recarga de coches eléctricos afecta al uso de estos coches y comprender cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta la infraestructura de carga, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha lanzado una consulta pública.

En esta consulta pública, todos los actores interesados pueden dejar sus comentarios u opiniones al respecto de este asunto hasta el próximo 29 de septiembre. Por todos los afectados, se entienden empresas, asociaciones, administraciones públicas y usuarios de vehículos, es decir, agentes tanto públicos como privados, individuales o empresariales.

Para participar en esta consulta, simplemente hay que entrar en la web de la CNCM, en el apartado de Consultas públicas. Ahí, en Promoción de la Competencia aparecerá la consulta sobre la red de recarga eléctrica. Al entrar en ella, se abrirá un formulario con diferentes preguntas que los interesados deberán ir completando, según sus experiencias, necesidades y opiniones.

Lejos de los objetivos 2030

En el sector de la recarga de coches eléctricos todavía existen barreras, según la CNMC, "que dificultan su desarrollo". La comisión considera que para que el uso del vehículo eléctrico pueda generalizarse es fundamental que haya una red de puntos de recarga extensa y que, por el momento, en España solo hay 20.000 puntos de acceso público de recarga, un número lejos del necesario para cumplir los objetivos marcados para el próximo 2030.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 establece que, para esa fecha, haya un 28% de contribución de energía renovables en el transporte. También se esperan en circulación un total de 540.000 vehículos eléctricos enchufables para 2025 y cinco millones para 2030, unas cifras que dependen, en parte, de una red de recarga fuerte.