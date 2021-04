¿Compraríamos más vehículos eléctricos si estuviéramos mejor informados?

Las cifras de venta de los vehículos electrificados en España mejoran tímidamente con el paso de los años pero, por el momento, están lejos de representar un alto porcentaje del mercado como ya sucede en ciertos países europeos, como Noruega. Las principales características que frenan el crecimiento de este segmento son su elevado precio y la falta de una infraestructura de carga cómoda para el usuario, mientras que el problema de la autonomía va quedando resuelto conforme se producen nuevos modelos.

Pero estos factores no son los únicos que lastran las ventas de los coches eléctricos. Según una encuesta que ha publicado y elaborado Coches.net, el portal de venta de vehículos online, la falta de información general y técnica sobre los vehículos electrificados también es un hándicap a la hora de adquirir un modelo de este tipo.

Precio y carga

Esta desinformación, por ejemplo, radica en un gran abanico de temas relacionados con el uso y mantenimientos de estos coches. Un 49'6% de los encuestados ha reconocido desconocer cuál es el precio de la carga de un vehículo eléctrico y el coste del propio coche en comparación con uno de conducción tampoco queda claro: el 46% afirma que tiene el mismo precio, el 28% señala que es más caro y el 26% más barato.

Sin embargo, pese a este desconocimiento, el coste del vehículo es una de las principales razones por las que los usuarios no apuestan por un coche eléctrico. Un 68% de los encuestados no se compran un coche con estas características por el elevado coste y un 67% no lo hace por la falta de infraestructura de carga. La autonomía de los vehículos electrificado cae hasta la tercera posición, siendo el argumento en contra de un 55% de los preguntados.

Desde Coches.net apuntan a un mayor flujo de información desde los expertos del sector de la automoción, así como favorecer las pruebas de conducción al público interesado, para resolver las dudas y potenciar las ventas.