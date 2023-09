Cómo limpiar la arena del coche después de tus vacaciones en la playa

Cuando llegan las vacaciones de verano en España, las personas suelen marcharse, en gran parte, a las zonas costeras donde existe la arena y el mar, un lugar idílico para pasar unos días de descanso sin tener que preocuparte por nada. Hoteles, campings, apartamentos o casas alquiladas, entre otros, son las opciones preferidas de los usuarios durante estos tres meses estivales.

Sin embargo, no todo es oro lo que reluce. Nuestro vehículo podría convertirse en un daño colateral de las vacaciones si no se toman las precauciones oportunas. ¿Por qué? Debido a la arena de la costa. Es un dato sorprendente, pero que no deja de ser 'peligroso', sobre todo, para la carrocería de nuestro automóvil. Por ello, os vamos a dejar unas recomendaciones con el fin de evitar que estos problemas se agraven aún más cuando vuelvas de tus días de desconexión en la playa.

Medidas preventivas

La primera pauta es utilizar alfombrillas de repuesto, un producto barato y fácil de conseguir. Es más, lo más aconsejable sería tener dos pares, una para verano y otra para invierno. Así, con el cambio de estación solo habría que permutar una con otra, siempre y cuando se haya dejado la zona completamente limpia.

Interior del coche limpio Pixabay/Mikes-Photography

Otra de las más comunes es poner fundas a los asientos. Es un truco que sirve para no dañar la tapicería de nuestro vehículo. Por ello, se recomienda obtener las de neopreno, las cuales están fabricadas para evitar cualquier tipo de contacto directo con la arena de la playa.

Aparcar siempre de espalda a la playa es otro de los remedios más efectivos, pues se reduce el riesgo de la brisa marina, la cual siempre trae algo de arena que se queda incrustada en la carrocería del vehículo.

Por último y una de las pautas más importantes, hay que limpiarse los pies a fondo cada vez que acabas tu jornada en la playa. Quitarse toda la arena antes de subir al coche es fundamental para que no se acumule dentro. Para ello, habría que utilizar agua y una toalla para quitarte los restos que queden sobre tu piel.

Cómo limpiar la arena del coche

Una vez terminada la temporada de verano es muy importante realizar un limpiado a fondo de nuestro coche. Eliminar la arena que se ha quedado incrustada es esencial para que no cree daños en la carrocería, cristales o faros, entre otros, del automóvil. Por ello, os vamos a dar unos consejos para limpiar el coche de la forma más segura y efectiva:

La limpieza interior es la primera de las pautas que vamos a desarrollar. Para ello, vamos a utilizar aspiradora, precisión y, sobre todo, mucha paciencia para eliminar la arena que se ha quedado incrustada en los asientos y rincones más profundos del coche.

Otro de los métodos más efectivos es utilizar aire a presión. Es el mejor aliado que podemos tener de cara a quitar toda la suciedad que se ha acumulado dentro de nuestro automóvil durante los meses en la playa.

El agua a presión también es una de las mejores prácticas que podemos utilizar para que nuestro vehículo quede completamente resplandeciente. Hay que evitar frotar con fuerza nuestro vehículo, pues arañaremos toda la carrocería. Por ello, no es aconsejable utilizar esponjas duras.

Por último, limpiar los bajos del coche (los grandes olvidados de la limpieza) es fundamental para que quede todo reluciente. Para ello, vamos a utilizar las borriquetas, que son muy económicas y se puede llevar en el maletero sin problema. Si no contamos con este utensilio, lo aconsejable sería llevarlo a un taller de lavado.