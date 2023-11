Cómo actuar si tienes un accidente en un coche de alquiler

Cada vez son más las personas que deciden contratar los servicios de vehículos de alquiler para periodos vacacionales, viajes de trabajo o desplazamientos puntuales, entre otros, y es que estas compañías ofrecen numerosas alternativas facilitándonos precios asequibles con servicios de calidad.

Alba Rodríguez Abogada de diferencialegal.com

Aunque parezca algo obvio, es muy importante leer atentamente la póliza del seguro que se contrata. En ella aparecen reflejadas las obligaciones tanto de la aseguradora como del asegurado, entre las que podemos destacar:

1) Obligación de entregar la póliza al cliente por escrito, ya sea de manera impresa o digital –como un archivo PDF–.

2) El asegurado o el beneficiario deberá comunicar a la aseguradora el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de 7 días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio.

3) La asegurada está obligada a cumplir lo firmado en el contrato salvo que el siniestro haya sido causado por mala fe del asegurado.

4) En materia de defensa jurídica, los asegurados están en disposición de elegir libremente a su abogado.

El seguro de responsabilidad civil es obligatorio, por ello, las empresas del sector están obligadas, cuando contratamos, a incluirnos en el precio base del alquiler de dicho seguro. Pero, ¿qué estamos contratando?

La opción que viene premarcada y que nos ofrecen este tipo de empresas es la más básica, cubre lesiones o daños causados a terceros. Esto quiere decir que, en caso de pérdida, robo o cualquier daño causado al propio vehículo alquilado derivado de nuestra responsabilidad, correrá a nuestro cargo.

El principal error

El principal error es cuando vemos estas situaciones ajenas o lejanas a nosotros, que nunca nos van a suceder, pero cada vez son más los accidentes con coches de alquiler; por eso, no es aconsejable contratar únicamente el seguro básico por ahorrarnos dinero.

Hay veces en que lo barato acaba saliendo caro, y durante los viajes podemos sufrir cualquier tipo de contratiempo que no cubra nuestra póliza, desembocando en un pago imprevisto al que tendremos que hacer frente y del que la compañía no se hará cargo.

Dos conductores tras un accidente de tráfico Getty Images/iStockphoto

Como dato a destacar, el verano es una época donde se produce un mayor aumento de consumo de alcohol, tomamos más a la ligera las normas de seguridad vial o incluso desatendemos las propias cláusulas del contrato del vehículo arrendado.

Estas situaciones, son en parte, las detonantes de que los accidentes con coches de alquiler sean un 60% mayores frente a los de vehículos particulares; además, se suman a estas la poca noción que se tiene de las carreteras por las que se circula y la escasa familiarización con el coche alquilado.

La doble cara de los coches de alquiler: el lucro cesante

Estos actos pueden tener consecuencias muy graves para nosotros, puesto que, independientemente del seguro que hayamos contratado, en el caso de ser los culpables en un accidente, la empresa puede reclamarnos los daños que hayamos ocasionado.

No solo nos reclamarán el coste de los daños causados a terceros y los del vehículo alquilado, sino que nos pueden llegar a reclamar una cuantía superior en concepto de perjuicios, lo que denominamos lucro cesante.

El lucro cesante no es más que un término que alude la pérdida económica que sufre la compañía que nos alquila el vehículo por no poder alquilarlo de nuevo, que por negligencia nuestra acaba en el taller. No nos lo pueden cobrar de manera automática, pero, si queda demostrado ante el juzgado, no hay problemas legales para que nos lo repercutan.

También hay muchos casos en los cuales el conductor que ha tenido o causado el accidente no es la persona que ha contratado el seguro, por lo que se tiene que crear una mayor conciencia para que estas actividades ilegítimas dejen de ocurrir, ya que, debido a esto, quedaremos desamparados a nivel legal.

Añadido a lo anterior, es aconsejable cerciorarse y registrar en nuestro teléfono los posibles daños o arañazos que presente el vehículo en el momento en que se nos entrega, para estar preparados en el caso de que la compañía, por error, no los haya registrado y se nos solicite cubrir el cargo a nosotros.

Por experiencia en los procedimientos de este ámbito, es muy importante que los usuarios de coches de alquiler sigan las directrices correctas, evitando una mayor probabilidad de verse desamparados ante un accidente, robo o cualquier otra problemática de distinta índole.