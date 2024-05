¿En qué casos es obligatorio llevar la pegatina ambiental de la DGT?

En 2016, la DGT presentó los distintivos ambientales como forma de clasificar a los vehículos matriculados en España en función de su eficiencia energética, teniendo en cuenta el impacto medioambiental de estos.

En total, existen cuatro tipos de pegatinas medioambientales que especifica la Dirección General de Tráfico (Cero, Eco, C y B) en su página web. Por otra parte, es preciso indicar que este distintivo se debe portar en la luna delantera del vehículo en algunas ocasiones cuando se circula por las carreteras de nuestro país, y su ausencia está penada con una sanción.

¿Cuándo hay que llevar el distintivo de la DGT?

Desde la Dirección General de Tráfico especifican que no es obligatorio llevas las pegatinas ambientales, aunque sí que es muy recomendable, ya que es la forma a través de la cual se identifica si un vehículo cumple la normativa para entrar a una Zona de Bajas Emisiones.

Por tanto, siempre que vayamos a acceder a una ZBE que restrinja el paso para una categoría de vehículos según su etiqueta de la DGT, será obligatorio llevarla, ya que, de esta forma, los agentes de tráfico sabrán si tienes derecho o no a entrar a esa ZBE. Por ejemplo, su uso es obligatorio en la Zona de Bajas Emisiones de Madrid y en la de Barcelona.

¿Qué pegatinas ambientales de la DGT existen?

Imagen de archivo de las cuatro etiquetas ambientales DGT. DGT

En primer lugar, la menos contaminante hace referencia a los vehículos 0, que cuentan con una pegatina azul y son los coches eléctricos de batería (BEV), eléctricos híbridos enchufables con una autonomía mínima de 40 km (PHEV) o de autonomía extendida (REEV). Después viene la pegatina Eco, de color azul y verde, cuyos vehículos se caracterizan por ser híbridos enchufables con una autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV) y los GNC o GLP.

Las últimas hacen alusión a los vehículos con motor de combustión, la C, de color verde, otorga su distinción a los gasolina matriculados después del 2006 y a los diésel posteriores a 2014; en cambio, la B, de color amarillo, engloba a los gasolina matriculados después del 2001 y a los vehículos diésel posteriores a 2006.

¿Existe la etiqueta ambiental A de la DGT?

En definitiva, la pegatina A no existe, ni se puede poner en el parabrisas de nuestro vehículo, por lo que no es posible buscarla. Lo que ha ocurrido es que se ha nombrado así a los coches que no tienen derecho a llevar una pegatina de la DGT directamente deben circular sin nada en la luna que indique esa categoría.

Estos son vehículos son los coches gasolina que se matricularon antes del 2001 y los diésel con placa inferior al 2006. En la actualidad, hay cerca de 10 millones de coches sin pegatina.