Estas son las ayudas económicas disponibles para sacarse el carnet de conducir en España

El momento de sacarnos el carnet de conducir en España es una de las acciones más costosas, complicadas y a la que le debes dedicar gran parte de tu tiempo. Según un estudio de la OCU, adquirir el permiso de conducir tiene un precio que oscila entre 600 y 1600 euros, en función del tipo de carné que quieras sacarte o de las veces que tengas que examinarte por no obtener un resultado positivo en la anterior prueba.

Por ello, y teniendo en cuenta este tipo de precios, muchas personas no pueden apuntarse a una autoescuela debido a su alto precio, un problema que afecta a gran parte de la población española. Sin embargo, hay ciertos territorios de España que están dando ayudas a sus habitantes para frenar dicho obstáculo. A continuación, os detallaremos cuáles son las principales comunidades autónomas que están otorgando esta ayuda y qué tipos de requisitos se necesitan para solicitarla.

Comunidad de Madrid

Desde el pasado marzo de este mismo año, la Comunidad de Madrid ofrece una ayuda de 600 euros a todas las personas que quieran sacarse el carné de conducir para el transporte de mercancías y viajeros, es decir, los permisos de clase C, D y C+E. El Gobierno madrileño, aproximadamente, estima que unas 3.000 personas pedirán esta ayuda para "cubrir las necesidades del sector transporte".

Con esta ayuda económica, los usuarios que la reciban podrán financiar la matrícula de la autoescuela, libros, 10 clases práctica y 20 horas de formación teórica. Para poder solicitarlo, tendrás que poseer el permiso del coche (B), cumplir con los requisitos mínimos de edad, estar inscrito en la oficina de empleo madrileña o, por último, estar trabajando en algún centro de la Comunidad.

Cantabria

Carnet de conducir. Pixabay.

Cantabria es otra de las comunidades autónomas que proporcionarán algún tipo de ayuda para adquirir el carné de conducir. Todas las personas que tengan entre 16 y 30 años de edad podrán pedir una subvención de 200 euros, siempre y cuando estén empadronados y apuntados a una autoescuela de su respectiva comunidad. No obstante, esta ayuda será recibida una vez hayas aprobado el examen teórico y práctico. El principal requisito para poder pedir la ayuda es no superar el salario mínimo interprofesional, a no ser que pertenezcas a una familia numerosa.

La Rioja

La comunidad de La Rioja otorgará a los jóvenes entre 18 y 30 años un préstamo de 2.000 euros sin intereses. Asimismo, esta 'ayuda' subirá hasta los 3.000 euros si deseas sacarte los permisos profesionales de conducción. No obstante, tendrás que devolver el dinero prestado en un máximo de tres años.

Los requisitos para poder pedir la ayuda son los siguientes: estar empadronado (con un mínimo de cinco años) o cursar estudios en la comunidad, disponer del carné joven, reunir los requisitos requeridos por la normativa reguladora y, por último, no haberte presentado en el pasado para adquirir el carné de conducir.

Valladolid

Coches de autoescuela. ARCHIVO

El gobierno pucelano ofrecerá una ayuda de 700 euros a todas aquellas mujeres que vivan en localidades menores a 20.000 habitantes y quieran sacarse el permiso de conducir de clase B. No obstante, la ayuda ascendería hasta los 1.500 euros si quieres obtener los carnés C o D por primera vez.

Getxo (Euskera)

Por último, el ayuntamiento del Guecho, Euskera, ofrecerá ayudas de 100 euros a todos aquellos jóvenes entre 17 y 23 años que realicen el examen teórico en vasco. Sin embargo, la solicitud se tendrá que realizar una vez apruebes dicha prueba, la cual tendrás que realizarla en las autoescuelas adheridas a la campaña 'Gidabaimena euskaraz'.