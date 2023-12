ANFAC confía en que el mercado español cierre el año con 950.000 matriculaciones

Siguen siendo malos tiempos para la lírica como dice la canción. El sector del automóvil en nuestro mercado continua lejos de conseguir las cifras de ventas deseadas al igual que el ansiado despegue de los modelos electrificados en relación con lo que ocurre en otros países europeos.

De eso son muy conscientes tanto Wayne Griffiths como José López-Tafall, el director general, quienes no dejan de remar todo lo que pueden para revertir la situación de ambos escenarios.

Atrás quedaron la pandemia y la crisis de los componentes que a día de hoy ya no son excusa para que el automóvil siga sufriendo un momento delicado que pide a gritos mayores ayudas estatales y, sobre todo, unos cauces que sean más rápidos y efectivos a la hora de recuperar las bonificaciones en el caso de los modelos cero emisiones.

La prueba es que vamos a cerrar el año de nuevo por debajo del millón de unidades, 950.000 para ser más exactos según los datos que maneja la patronal. Este dato supone un incremento del 17% respecto a 2022, pero un 24,5% menos de las ventas contabilizadas en 2019.

En el año que está a punto de finalizar, ANFAC quiere destacar el tirón de la demanda de particulares y empresas más la mejora en el ritmo de producción, ya sin los efectos colaterales de la crisis de componentes, que han permitido mejorar los plazos de entrega de los vehículos y la recuperación.

Dentro de este contexto, las fábricas españolas puedan cerrar 2023 con datos positivos igualmente. Se maneja un volumen por encima de los 2,4 millones de unidades producidas que se traduce en el segundo puesto como mayor productor europeo y ,de nuevo, la octava posición a escala mundial.

El sector necesita cambios importantes

De cara a 2024, ANFAC no duda que se superará la barrera del millón de unidades vendidas, mientras que en materia de electrificación esperan que, de una vez por todas, se implanten medidas efectivas que estimulen el mercado e impulsen las ventas, condiciones necesarias para asegurar nuevas inversiones y proyectos a las fábricas españolas.

Los coches electrificados siguen siendo una de las asignaturas pendientes del mercado del automóvil en España. ANFAC

Al respecto, Griffiths ha declarado que “esta legislatura va a ser clave. Lo que no se haga en los próximos dos años llegará tarde. Es fundamental que el nuevo Gobierno dé un paso al frente y se muestre dispuesto a cambios importantes, que es lo que ahora necesitamos para vender más vehículos electrificados, porque si no se venden, las marcas no van a querer fabricarlos aquí. Por ello, en primer lugar, hay que sustituir el MOVES III por un nuevo sistema de ayuda a la demanda basado en la fiscalidad y que permita cobrar la ayuda en el momento de la compra. que sea ágil y eficiente”.

Por último, destacar que la Junta Directiva y la Asamblea General de la asociación han ratificado esta semana la continuidad del CEO de SEAT y de Cupra como presidente.

Al respecto, ANFAC ha resaltado que superar la pandemia, la descarbonización y los PERTE VEC han sido los principales retos a los que se ha enfrentado este ejecutivo en la anterior etapa, sin olvidar el impulso de la electrificación con la aprobación de la deducción del 15% en el IRPF o la amortización acelerada para la compra de vehículos electrificados