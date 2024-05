Algeciras multa a más de 160 conductores de patinetes eléctricos en la campaña de control de mayo

El auge brutal de los patinetes eléctricos en las ciudades de España llega a todo tipo de urbes, por tanto, son los ayuntamientos de ellas quienes establecen la normativa basándose en la ley sobre su uso que especificó la Dirección General de Tráfico el pasado enero.

Por ello, en muchos municipios, los consistorios están llevando a cabo campañas de vigilancia de este tipo de vehículos de movilidad personal (VMP) con el objetivo de detectar infracciones que comenten los conductores de los patinetes, una de estas ciudades que ha realizado controles específicos a estos vehículos durante el mes de mayo ha sido Algeciras, donde se ha sancionado a más de 160 usuarios.

¿Qué infracciones han sido las más habituales?

Según precisó Jacinto Muñoz, teniente alcalde delegado de seguridad ciudadana, durante la campaña de controles sobre los patinetes eléctricos desarrollada los primeros días del mes de mayo por la Policía Local se ha saldado con imposición de 161 denuncias.

De este total de infracciones, destaca que 95 de ellas hayan sido por circular por las aceras, por otro lado, 21 hacen referencia a circular por el sentido contrario, 13 por hacerlo mientras que se usaba el teléfono móvil; 8 por utilizar auriculares; 9 por llevar un pasajero en el patinete; cuatro por rebasar un semáforo en rojo, otras cuatro por conducir de manera negligente; cinco por circular de noche sin alumbrado, una por estacionamiento indebido y otra por negarse el conductor a ser sometido a la prueba de alcoholemia.

¿Dónde está prohibido circular con patinete eléctrico?

Un usuario de patinete eléctrico saltándose la prohibición de circular por la acera. MIQUEL TAVERNA

Los vehículos de este tipo tienen prohibido circular por aceras, zonas peatonales, pasos de travesía, autopistas, autovías, vías interurbanas o túneles en áreas urbanas. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) establece que esta normativa puede ser ajustada según las ordenanzas municipales en el caso de las vías urbanas. Es importante destacar que la velocidad de los patinetes eléctricos debe estar comprendida entre los 6 y los 25 km/h.

¿Es obligatorio llevar casco en patinete?

En 2021, la Ley de Tráfico cambió, por lo que se especificó en el artículo 47 que “el conductor de un vehículo personal estará obligado a utilizar el casco de protección en los términos que reglamentariamente se determine”. Sin embargo, la DGT no ha incluido esta obligatoriedad en el reglamento de los patinetes eléctricos.

No obstante, es más que recomendable, independientemente de lo que diga la ordenanza municipal. Por lo que hasta que no se cambie el reglamento, no se sancionará al piloto de este vehículo si circula sin casco. Además, ya hay ciudades en España como Zaragoza, Málaga o Vitoria que han aplicado esta medida.