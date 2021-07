Alberto Contador deja la bici y se sube a un coche de carreras

A pocos días de la salida de la Vuelta Ciclista a España en Burgos, y con cinco pruebas del Supercampeonato del Rallies ya disputadas, “Cohete” Suárez y Alberto Contador han hablado de ciclismo y carreras y han compartido experiencias sobre una de las superficies que más les gusta a los dos, el asfalto. Ha sido precisamente esta superficie la que ha sido testigo del reto en el que ambos campeones se han desafiado a vivir cada uno la experiencia del otro en la carretera.

Por un lado, Alberto Contador ha retado a “Cohete” Suárez a seguirle con un ritmo de carrera muy parecido al que se llevaría en una competición como el Tour de Francia o La Vuelta a España sobre una Aurum Magma, la bicicleta creada por el mismo y que utiliza ya el equipo Eolo-Kometa.

Cambio de papeles

Acabado el tramo, en el que el piloto ha tenido que dar el máximo para seguir la rueda del ciclista de Pinto, le reconocía en una conversación entre ambos: “es tremendo el ritmo que lleváis en carrera, no me imagino ir así durante todas las horas que dura una etapa, y mucho menos aguantar durante tres semanas de carrera en puertos míticos como Tourmalet, Zoncolan o el Angliru”.

Contador y "Cohete" compartiendo una agradable jornada de ciclismo. SKODA

Llegado el momento del cambio de papeles, Alberto Contador ha ocupado el lugar habitual de Alberto Iglesias Pin como copiloto de “Cohete” en el Skoda Fabia Rally 2 EVO en algunos de los tramos del Rally Rías Baixas que acababa de ganar el piloto asturiano.

Al bajar del coche, y pese a que Cohete no llegó a exprimirlo a tope, el ciclista ya se hacía una idea de las sensaciones propias de un rally y comentaba: “durante muchos momentos he pensado que íbamos al límite, no quiero ni pensar lo que hubiera sido si hubieras apurado al máximo”.

Contador ocupando el asiento de la derecha en el Skoda Fabia de Suárez. SKODA

Una jornada inolvidable para ambos en la que el asfalto unió las pasiones de dos campeones y dos terrenos naturales para Skoda, el ciclismo y la competición de motor.