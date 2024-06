Tras el petróleo, Rusia está construyendo una flota en la sombra para exportar gas

En los meses que siguieron a su invasión de Ucrania y las restricciones punitivas impuestas por Occidente en respuesta, Rusia acumuló una flota en la sombra para transportar su petróleo por el mundo. Ahora hay crecientes evidencias de que Moscú ha comenzado a hacer lo mismo con el gas natural licuado (GNL).

El gas es clave para los planes del Kremlin de aumentar las exportaciones, reponer las arcas del gobierno y financiar su máquina de guerra, pero eso requiere una mayor participación en el mercado global de GNL, ahora que el lucrativo comercio por gasoductos con Europa casi se ha cortado. Hasta la fecha, los planes de expansión se han visto obstaculizados por las sanciones de Estados Unidos que han mantenido a las empresas extranjeras alejadas y han detenido la entrega de los transportadores especializados, aptos para el hielo, que son vitales para llegar a las instalaciones árticas.

Las nuevas restricciones europeas que entrarán en vigor el próximo año, limitando el acceso a los puertos, dificultarán aún más la cadena de suministro actual. En los últimos tres meses, la propiedad de al menos ocho barcos se ha transferido a empresas poco conocidas en Dubái, según Equasis, una base de datos global de transporte marítimo.

Cuatro son de clase hielo y ya han recibido la aprobación de Moscú para navegar por las aguas árticas de Rusia este verano. Aunque Bloomberg no ha podido conectar directamente los barcos con las principales entidades rusas, los detalles son sorprendentemente similares a las maniobras para crear la flota en la sombra de petróleo del país, incluyendo el uso de empresas opacas y de barcos tan viejos que normalmente ya habrían sido desmantelados.

En la industria del GNL, que es varias veces más pequeña que el mercado petrolero, es muy inusual que un nombre desconocido adquiera transportadores especializados que pueden costar cientos de millones de dólares. Al menos tres de los tanqueros también tienen sus aseguradoras listadas como "desconocidas" en la base de datos de la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés), otra característica de los barcos de la flota oscura.

“Hay varias indicaciones que apuntan a los esfuerzos de Rusia para crear una flota oscura para el GNL”, dijo Malte Humpert, fundador del Arctic Institute, un grupo de expertos con sede en Washington, D.C. La compra de transportadores más antiguos, la transferencia de barcos de clase hielo a una entidad de Dubái y un número récord de permisos para la Ruta del Mar del Norte indican que las piezas del "rompecabezas de la flota oscura están encajando".

El Asya Energy es uno de los barcos que ha levantado banderas rojas en la industria. En junio, mientras los militantes hutíes escalaban sus ataques a barcos comerciales en el Mar Rojo, navegó hacia el norte a través de la vía marítima sin contratiempos, convirtiéndose en el primer transportador de GNL en cruzar por la zona conflictiva desde enero.

Un barco de 22 años que navega bajo la bandera de Palaos, Asya Energy recibió su nombre actual en mayo y, según Equasis, es gestionado por Nur Global Shipping, una empresa desconocida en la industria y que opera desde el lujoso Meydan Hotel, en una zona franca de los Emiratos Árabes Unidos que ha sido criticada por funcionarios por su falta de transparencia. No tiene aseguradora conocida. Desde el jueves, Asya Energy se dirigía al Mediterráneo, según datos de seguimiento de tanqueros recopilados por Bloomberg. Parecía no llevar carga y no señalaba un destino específico.

Nur, que según su sitio web ingresó al sector energético en 2022, ha gestionado otros tres transportadores de GNL desde abril: el Pioneer, el New Energy y el Mulan, según Equasis. Todos son propiedad de empresas con sede en la dirección de Nur. Dos de los tanqueros tienen sus aseguradoras listadas como desconocidas, según la IMO. Nur no respondió a llamadas ni correos electrónicos solicitando comentarios.

Cuatro barcos de clase hielo, recientemente construidos, han transferido su propiedad por separado a una empresa llamada White Fox Ship Management, también con sede en Dubái, según datos de Equasis. Rusia aprobó recientemente los barcos —North Air, North Mountain, North Sky y North Way— para la navegación en el Ártico esta temporada de verano. North Way está actualmente llegando a la terminal de Zeebrugge en Bélgica para recibir un envío de gas ruso, según datos del puerto.

White Fox no tiene oficina formal y opera desde un escritorio compartido con numerosas empresas, según un funcionario del edificio donde está registrada la empresa. La persona se negó a proporcionar más información, citando una política de confidencialidad del cliente.

El mayor proveedor español, en la mirada

No todos los elementos de la flota oscura de petróleo rusa estarán disponibles para una alternativa de GNL. El combustible superenfriado requiere tripulaciones técnicamente competentes y una tecnología más compleja, por lo que hay menos barcos, lo que los hace más fáciles de rastrear con datos satelitales. Mientras hay 7.500 tanqueros de petróleo de diferentes tamaños navegando por las aguas del mundo, la flota de GNL es menos de una décima parte de eso, apenas 700 metaneros.

El transbordo —o mover combustible de un barco a otro— puede hacerse en aguas abiertas para el petróleo, y es un medio común de enmascarar su origen. Eso es mucho más difícil para el GNL, por lo que Rusia hasta ahora ha usado puertos europeos para la maniobra, aunque las restricciones europeas más estrictas significan que será imposible a partir de marzo del próximo año.

Novatek PJSC probablemente tiene más experiencia que nadie en transferir GNL de barco a barco, según Humpert del Arctic Institute. Tales transferencias “han estado ocurriendo en el fondeadero de Kildin, al norte de Murmansk durante años”, agregó, refiriéndose al puerto ruso por encima del Círculo Polar Ártico. El año pasado hubo 13 transferencias en el fondeadero; entre el 1 de enero y el 30 de abril, ya hubo 10, dijo. Novatek no respondió a solicitudes de comentarios.

Rusia, actualmente el cuarto mayor exportador de GNL, tiene todas las razones para seguir adelante en su esfuerzo por encontrar rutas alternativas al mercado. Estados Unidos ha impuesto sanciones separadas para evitar el inicio de exportaciones desde Arctic LNG 2, una nueva instalación desarrollada por Novatek, el mayor exportador de GNL de Rusia. Una flota paralela podría eludir las restricciones, y sería un golpe a un área clave donde las sanciones occidentales han tenido impactos inmediatos y tangibles, facilitando a Moscú el apoyo a su economía en tiempos de guerra.

“No es sorprendente que Rusia recurra a construir una flota oscura de GNL, al igual que ensambló una flota oscura de petróleo para eludir el tope de precios del G7 y la UE sobre las exportaciones de petróleo ruso”, dijo Agathe Demarais, miembro senior del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. “La disposición de Moscú para ensamblar flotas en la sombra sirve para ilustrar el hecho de que las sanciones son un juego de golpear al topo — una vez que una red de elusión de sanciones está en marcha, las autoridades occidentales la atacarán y luego será reemplazada por otra en un interminable juego de gato y ratón.”