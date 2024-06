Tesla se dispara en bolsa con el posible 'sí' al bonus de 52.000 millones para Elon Musk

Elon Musk aseguró el miércoles por la noche que las dos propuestas clave para ratificar nuevamente su paquete de compensación y mover la sede legal de Tesla desde el estado de Delaware al de Texas están camino de ser aprobadas "por amplios márgenes", según un mensaje acompañado por gráficas de voto y en el que da las gracias por el apoyo recibido.

Sin embargo, la votación es anónima y todavía no habría finalizado. Según 'The Wall Street Journal', el voto estaba igualado y podría decantarse también hacia el 'no'. Las acciones de Tesla se disparaban un 7% en la preapertura de bolsa, hasta los 188 dólares, después del anuncio de Musk adelantando una votación favorable a sus intereses.

La reunión anual de Tesla es el 13 de junio en la sede de la compañía en Austin. La Propuesta 3 que se somete a la Junta de Accionistas convertiría a Texas en la sede legal de la compañía, mientras que la Propuesta 4 pide a los inversionistas que ratifiquen nuevamente el mismo paquete de compensación de 56.000 millones de dólares (52.000 millones de euros al cambio actual) para Musk, como consejero delegado, que fue anulado.

El asesor de voto ISS ha instado a los accionistas de Tesla a rechazar el paquete de pago de Musk, el mayor de la historia en cualquier empresa cotizada en bolsa. El paquete de compensación, que es objeto de la polémica, se aprobó en 2018 pero fue anulado en enero por un juez de Delaware, quien señaló que los inversores no estaban completamente informados sobre detalles clave del bonus.

Según el plan, Musk es elegible para recibir hasta 55.800 millones de dólares en opciones sobre acciones si Tesla alcanza ciertos hitos de negocio o financieros, como ocurrió después. "Esto no resuelve completamente el asunto; el paquete de compensación aún puede considerarse ilegal", escribió el analista Alexander Potter, del bróker Piper Sandler, en una nota a sus clientes el miércoles por la noche.

"Pero un juez de Delaware anuló previamente el paquete citando una divulgación limitada a los accionistas, y dadas las divulgaciones mejoradas antes de esta votación, no está claro por qué alguien se opondría a este acuerdo nuevamente ratificado. Esperamos que la acción responda favorablemente a esta noticia, aunque es poco probable que la subida sea tan violenta como habría sido la caída si los accionistas hubieran rechazado el acuerdo", aseguró Potter.

Accionistas a favor y en contra

Entre los partidarios de Musk y de que cobre el paquete de compensación se encuentran el gestor de activos escocés Baillie Gifford & Co, la firma de inversiones Ark Investment Management LLC de Cathie Wood y Ron Baron, quien dirige Baron Funds.

Baron, un inversor de Tesla desde hace mucho tiempo, firmó una carta abierta en apoyo al paquete de Musk que se debe favorecer la voluntad de los accionistas que votaron en 2018. Sin Musk, "no habría Tesla", y esta votación podría determinar si se queda en la compañía, afirmó.

Entre los opositores se encuentra Norges Bank, que ejerce el voto en nombre del fondo soberano de Noruega, y así como el plan de pensiones de los Empleados Públicos de California, entre otros.

La presidenta de Tesla, Robyn Denholm, ha estado interactuando con grandes inversores institucionales y Tesla ha publicado varios anuncios en X, la red social que es propiedad de Musk. En los últimos días de la campaña, varios ingenieros de Tesla y ejecutivos actuales y anteriores publicaron en X en apoyo del liderazgo de Musk.