El sueño de Ackmann de recaudar 25.000 millones en Wall Street se torna en pesadilla

Bill Ackman había vuelto a la red social X, esta vez para elogiar a un fan que había publicado una imagen suya como un general romano de Gladiator. "Bienvenido a la pandilla", respondió el multimillonario de los fondos de cobertura. "Vamos allá". Era enero, y Ackman, como de costumbre, estaba buscando pelea virtual. Tuiteando día y noche a sus aproximadamente 1 millón de seguidores, el inversor se había convertido en una voz líder en la campaña conservadora contra el "woke-ismo" en los campus y, en el proceso, en un fenómeno de Wall Street en X.

Ahora, unos siete meses después, la pandilla que Ackman más necesita lo ha abandonado casi por completo. En el espacio de unas pocas semanas, el audaz plan de Ackman para dirigir un nuevo fondo de inversión hacia la venerable Bolsa de Nueva York se ha derrumbado a su alrededor.

Después de apostar que su amplio seguimiento en X ayudaría a Pershing Square USA a recaudar 25.000 millones de dólares en una oferta pública inicial de acciones, en lo que habría sido una hazaña sin precedentes para un fondo, Ackman redujo ese objetivo a 4.000 millones, luego a 2.000... y finalmente el pasado miércoles, Pershing Square retiró por completo la operación para cotizar en bolsa y hacer a Ackmann una de las personas más ricas del mundo.

Lo que viene ahora totalmente incierto pese a que Pershing Square ha prometido "informar más adelante" sobre sus planes. Pero esto es seguro, dicen los inversores: si Pershing Square USA llega alguna vez al mercado de valores de EE.UU., no será en su forma actual. Es una notable derrota para Ackman, cuya larga y colorida carrera ha estado puntuada por grandes victorias y pérdidas devastadoras.

Tras las palizas de Herbalife y Valeant

Su último problema no es nada comparado con las palizas financieras que se llevó en arriesgadas apuestas en Herbalife Ltd. y Valeant Pharmaceuticals, pero llega en un momento en que ha buscado – y ganado – una atención generalizada. Su crítica a viva voz de las iniciativas de diversidad y su vocal apoyo al ex presidente Donald Trump ha elevado su perfil desde los estrechos confines de Wall Street al campo de batalla de las guerras culturales de la nación.

Detrás del debacle de la OPI hubo una serie de errores que dejaron a muchos en Wall Street preguntándose qué estaba pensando Ackman. Un importante respaldo, el gestor de fondos de cobertura Seth Klarman, se retiró después de que su Grupo Baupost ofreciera invertir 150 millones. Klarman se enfadó porque Ackman lo nombró en una carta a grandes inversores sobre la OPI que luego se hizo pública. Un importante donante demócrata, Klarman probablemente también estaba descontento por ser asociado con Ackman, que apoya a Trump, dicen personas que conocen a Klarman. (Finalmente la compañía reveló la carta, que Ackman había escrito a inversores que compraron el 10% de su firma en junio.)

En la misma carta, Ackman hizo una súplica de último minuto: instó a los potenciales inversores ricos a dar un paso adelante, "cuanto antes mejor". Nada funcionó. Asociados y rivales por igual dicen que el debacle resalta uno de los rasgos característicos de Ackman: una convicción personal, a veces rayando en la arrogancia, que ha sido central para su éxito en la inversión activista.

Ackman entró en el año en un momento álgido. Sus llamados a la renuncia de la presidenta de Harvard, Claudine Gay, por el fracaso de la universidad en abordar el antisemitismo en el campus terminaron con su dimisión. Siguiendo el manual de Trump y Elon Musk, Ackman cultivó un seguimiento en redes sociales que esperaba poder monetizar.

Pero traducir ese espíritu al mundo formal de la inversión no es necesariamente fácil, dijo William Birdthistle, ex director de la división de gestión de inversiones de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). "Es más complicado cuando intentas vender a la gente rendimientos financieros", dijo Birdthistle. "Es una jugada arriesgada".

La estructura del fondo cerrado fue un problema desde el principio. El nuevo fondo fue diseñado para reflejar un vehículo similar que tiene en Europa, Pershing Square Holdings Ltd. El propuesto fondo cotizado en EE.UU. poseería participaciones en alrededor de una docena de grandes empresas norteamericanas. Aunque los fondos cerrados a menudo cotizan por debajo del valor subyacente de sus activos, Ackman dijo en su carta a los inversores del 24 de julio que esperaba que el suyo rompiera la tendencia y cotizara con prima.

Desde el punto de vista de Ackman, el fondo tiene sentido. Proporcionaría una fuente permanente de capital. Si los inversores quieren salir, simplemente venden sus acciones a alguien más. (Esto atraería a un gestor de fondos de cobertura acostumbrado a atender los caprichos de inversores que tienen la oportunidad de retirar dinero si están descontentos con los rendimientos.) Para un comprador de fondos cerrados, puede ser más difícil ver el atractivo de entrar temprano, pre-OPI, ya que mayormente cotizan con descuento respecto a sus activos.

Sin embargo, Ackman pasó las últimas semanas en modo de venta total. Habló con más de 150 inversores para promocionar la OPI. Alardeó de su rendimiento anualizado del 16% desde la creación de Pershing en 2004. Algunos asesores fueron más circunspectos. "Me cuesta ver que cotice bien pronto", dijo John Cole Scott, presidente de Closed-End Fund Advisors, en una entrevista antes de que se abandonara la OPI. El anuncio de la retirada de la OPI finalmente hizo un guiño a la misma falla.

"Durante las últimas siete semanas, nos hemos reunido con muchas instituciones y family offices, y hemos realizado numerosos encuentros abiertos", decía el comunicado. "Aunque hemos recibido un enorme interés de los inversores en PSUS, una pregunta principal ha permanecido: '¿Estarían los inversores mejor servidos esperando para invertir en el mercado secundario que en la OPI?'"

Ackman sí logró una gran victoria personal en junio con la venta del 10% de su firma de fondos de cobertura, Pershing Square Capital Management, por más de 1.000 millones de dólares, valorando la firma total en 0.5 mil millones. Los inversores que compraron incluyen a los fundadores de fondos de cobertura Marc Lasry y Doug Hirsch, la oficina multifamiliar Iconiq Investment Management, Banco BTG Pactual SA y un grupo internacional de family offices. La valoración elevó su patrimonio neto a 8.000 millones.

Resultados mediocres en 2024

También convirtió a Pershing Square, con solo 40 empleados y activos totales de alrededor de 19 mil millones, en uno de los gestores de activos más caros del planeta. El drama alrededor de la OPI de Pershing Square USA ha desviado la atención de lo que resultó ser un año de rendimientos mediocres para Ackman.

Su Pershing Square Holdings, el fondo cerrado que cotiza en Europa, subió un 6,4% hasta el 23 de julio, comparado con el 16.5% del mercado más amplio. Esos rendimientos no incluyen la caída en las acciones de Universal Music Group NV que comenzó a finales de la semana pasada. Una de las mayores posiciones de Pershing Square, ha caído más del 20% debido a ganancias decepcionantes.

Mientras Ackman ha empleado su libro de jugadas de inversión activista en Harvard y otras universidades, su seguimiento en redes sociales — que esperaba que ayudara a la OPI — está lejos del de Trump o Elon Musk. Birdthistle, el ex funcionario de la SEC, dijo que hay una razón para eso: "Siento que Trump y Musk son un poco más orgánicos y sin filtros en su enfoque: lo que ves es lo que obtienes. Con Ackman, es un poco más construido". En las horas posteriores a que la noticia se conociera el miércoles, Ackman estuvo inusualmente moderado en la red X. Su primera publicación —libre de memes— fue el comunicado de prensa anunciando que la OPI había sido retirada.