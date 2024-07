Arabia Saudi estudia recortar miles de millones de dólares de gastos en algunos de los más grandes proyectos de desarrollo del país y dejar otros planes en suspenso, mientras el reino hace frente al vasto cambio económico que está operando. En concreto, un comité gubernamental encabezado de facto por el príncipe heredero Mohammed Bin Salman (MBS), está a punto de terminar una profunda revisión de los megaproyectos incluyendo el extenso desarrollo del desierto conocido como Neom, según una fuente familiarizada con el tema y que ha pedido no ser identificada, tal como recoge Bloomberg.

Neom, que se está desarrollando en la costa del Mar Rojo, se espera que se le asigne un 20% menos de presupuesto del previsto para este año, aseguran estas fuentes. Los planes para lanzar una nueva aerolínea para el área se mantien en a la espera. Mientras que otros desarrollos que están siendo cuarteados son Qiddiya Coast, un proyecto de turismo y ocio no anunciado en Jeddah que tenía un presupuesto potencial de 50.000 millones de euros, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Los recortes marcan cambios en las prioridades de Arabia Saudí, las cuales bajo el denominado 'Plan Visión 2023' para transformar la economía había anunciado proyectos por un coste estimado en 1,25 billones de dólares. Los precios del petróleo más bajos, la menor inversión extranjera de lo previsto y, al menos, tres años más de déficits en el presupuesto nacional significa que el país debe decidir en qué concentrar esfuerzos primero y a qué ritmo.

"La realidad es que este tipo de gasto crearía algún tipo de sobrecalentamiento en la economía que realmente no es deseable", apunta Jean - Michel Saliba, economista de Bank of America para Oriente Medio y el Norte de África. "Hay también un riesgo para la rentabilidad de los proyectos si continúan sin las restricciones financieras".

Arabia Saudí ya había advertido en diciembre que algunos proyectos se retrasarán o acelerarán después de que el gobierno saudí haya revisado su capacidad para financiar sus compromisos sin afectar su rating. En particular, la capital del reino, Riad se está beneficiando de desarrollos que allí tienen prioridad sobre otros como Neom, han especificado las fuentes consultadas. "Si bien 'Visión 2030' puede que no refleje ya la estrategia inicial de Arabia Saudi, el 'redimensionamiento' es un signo de que el reino está madurando", apunta el economista de Goldman Sachs Farouk Soussa.

“Lo que están haciendo en términos de ajuste de proyectos. Nos da mucha seguridad”, afirma Soussa. "Están básicamente diciendo que no van a ir a por todas ni a apostar todo en ninguna cosa concreta. Si es posible, lo hará. Si no, no lo harán. Están siendo bastante sensatos", ha añadido.

Primeros recortes significativos

Bin Salman dio a conocer su plan de transformación económica hace 8 años. Desde el entonces, se han sucedido el anuncio de proyectos tan bastos que la consultora inmobiliaria Knight Frank ha proyectado que el país puede convertirse en el mayor mercado para la construcción del mundo. Neom, el desarrollo del mayor perfil de MBS, se enfrenta ahora a los primeros recortes significativos a su gasto objetivo, han destacado fuentes familiarizadas. Su proyecto emblemático: un par de torres revestidas de cristal que se esperaba que eventualmente alcanzarán una altura de alrededor de 105 millones y que se iban a denominar 'The Line', ha visto algunos planes para reducirlo, informan desde Bloomberg

Se espera una mayor reducción en otros según el comité gubernamental vaya adoptando decisiones. Los planes del reino saudí para sus proyectos se mantienen flexibles, con la mayoría bajo revisión, aunque todas las decisiones finales serán tomadas por el poderoso príncipe herederos y la posibilidad de más cambios es factible en cualquier momento, ha apuntado una fuente familiarizada con este extremo. Responsables de Qiddiya, de Neom, así como del propio gobierno saudí diclinaron hacer comentarios.

Priorización de proyectos

Cualquier cambio en la escala o en el ritmo de los desarrollos tendría ramificaciones tanto a nivel local como internacional. Una fuente familiarizado con el trabajo de una de las compañías chinas que trabajan dentro del proyecto Neom afirmó que había sido reducido. INcluso, aunque parte del gasto sea reducido, Arabia Saudí continuará siendo uno de los país que más gastan en construcción. El reino ha programado gastos por más de 50.000 millones de dólares para 20234 en varios megaproyectos. Además, muchos de sus más grandes proyectos han recibido el respaldo del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF, en inglés). El fondo soberano, el cual tiene casi un trillón de dólares en activos, prevé desplegar hasta 70.000 millones de euros cada año desde 2025, aunque algunos vendrán de inversores internacionales. Preguntado sobre esta materia, el fondo declinó comentar.

De cualquier forma, los anuncios se siguen produciendo periódicamente y algunos de los planes que llevaban tiempo en marcha están avanzando. En el caso de Riad, los proyectos en la capital se han convertido en una prioridad para Arabia Saudí que se prepara para albergar la Exposición Universal de 2030 y tiene posibilidades de albergar el Mundial 2034. El mayor desarrollo urbano es el denominado Nuevo Murabba y la ciudad dedicada al ocio y el entretenimiento de Quiddiya continúan su construcción. Por su parte el proyecto relacionado con el patrimonio histórico conocido como Diriyah también está avanzando, con un contrato de 2.000 millones de dólares adjudicado esta semana.

Las evidencias sobre los desafíos financieros a los que se enfrenta Arabia Saudí se van acumulando. El reino saudí logró captar más de 12.000 millones de dólares vendido acciones del gigante petrolero estatal Aramco y el país pasa por ser uno de los emisores de deuda soberana más activos en este año entre los mercados emergentes. También su fondo soberano, PIF, se enfrenta a sus propias limitaciones, convirtiéndose en un emisor muy activo de deuda e incentivando a sus filiales a apalancarse. Los dividendos de Aramco pasan por ser una fuente clave de financiación para el gobierno saudí y su fondo soberano, que también captó 6.000 millones de dólares en la primera venta de bonos en tres años.

Las entradas trimestrales han tenido dificultades para acelerarse desde 2022, cuando un grupo coliderado por BlackRock invirtió 15.500 millones en los gasoductos de Arabia Saudí. El país recibió en concepto de inversión extranjera directa (IED) alrededor de 4.500 millones de dólares en el primer trimestre, un significativo incremento que será necesario para alcanzar el objetivo para este año de 29.000 millones. "Una gran parte de esto se debe a la magnitud de la situación en general y las necesidades de gasto e inversión", ha concluido Monica Malik, economista jefe del Abu Dhabi Commercial Bank PJSC. Esta experta también ha observado que "los proyectos han estado luchando unos contra otros por recursos y que las personas y precios se están incrementado".