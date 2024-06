¿Quién es Keith Gill... o Roaring Kitty? El rey 'meme-bolsa' saca oro de Gamestop otra vez

El muy anticipado regreso de Keith Gill a los directos o 'streams' en YouTube ha llevado a los especuladores de GameStop a una montaña rusa el viernes, ya que el hombre que ha ayudado a provocar recientes oscilaciones multimillonarias en el precio de las acciones vuelve a captar la atención de los inversores. Las acciones de la tienda de videojuegos subieron un 50% el jueves y un 30% adicional en la preapertura del viernes solo porque Gill, más conocido como Roaring Kitty en Youtube o DeepfuckingValue en Reddit, anunció su primer livestream en más de tres años. En total, las acciones han subido alrededor del 400% desde que Gill regresó a X con un meme críptico el 12 de mayo, añadiendo 11 mil millones al valor de mercado de GameStop durante ese período.

La subida en bolsa ha fortalecido la aparente posición inversora de Gill en la empresa a una valoración de más de 500 millones de dólares, considerando las acciones comunes y las opciones de compra, según una publicación en Reddit el 6 de junio. Ahora, la retransmisión en vídeo podría servir como otro catalizador para la popular acción meme, ya que más de 12.000 usuarios de YouTube han solicitado ser notificados cuando comience la transmisión al mediodía en Nueva York.

Wall Street, resignado

"No tengo otra opción, ¿verdad?", explicó Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers, cuando se le preguntó si vería la transmisión. "Hay mucho misterio aquí, y hasta que sea como Scooby-Doo donde le quitan la máscara al tipo, no sabemos realmente lo que está pasando". Las publicaciones crípticas de la cuenta Roaring Kitty de Gill en X, combinadas con verificaciones de su cartera en su cuenta DeepFuckingValue en Reddit, enviaron a los inversores a comprar acciones de GameStop en las últimas cuatro semanas. El aumento de las acciones durante ese período ocurre a pesar de que la tienda de videojuegos vendió casi mil millones de dólares en acciones y proporcionó cifras preliminares de ventas que mostraban una disminución en los ingresos.

El regreso de Gill a YouTube generó más especulaciones de que es optimista con respecto a GameStop, aunque su publicación no contenía información sobre lo que planea discutir o si revelará nuevas posiciones. Sin embargo, la publicación en YouTube incluía un descargo de responsabilidad advirtiendo que el video se basaría en opiniones, junto con la conocida jerga legal de equidad que dice que el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros, algo que no había aparecido en publicaciones anteriores de la cuenta.

"Este canal de YouTube no tiene la obligación de actualizar o corregir cualquier información proporcionada en estos videos", decía en parte el descargo de responsabilidad. "Las declaraciones y opiniones están sujetas a cambios sin previo aviso. No se recibe compensación alguna por parte de este canal de YouTube por las opiniones expresadas".

En lugar de que los inversores compren acciones de la empresa basándose en fundamentos, la influencia de Gill ha sido suficiente para encender los chats y las plataformas de redes sociales con conversaciones sobre la acción. "Él es el chamán de este grupo. Y si realmente está involucrado y orquestando esto, entonces eso es lo que sus seguidores querrían que fuera", dijo Sosnick.

El precio de las acciones de GameStop "está completamente desconectado de su negocio", asegura Kim Forrest, fundadora y directora de inversiones de Bokeh Capital Partners, quien añadió que no estará entre los miles que verán el "espectáculo" del regreso de Gill. Invertir en acciones meme se convirtió en una frenesí en 2021 cuando inversores minoristas con mucho dinero, encerrados durante el auge de la pandemia, apostaron contra los fondos de cobertura que vendían en corto, haciendo que los mercados de acciones se dispararan.

La SEC, tras la pista

La fiebre inversora provocó grandes pérdidas a personajes como Gabe Plotkin de Melvin Capital Management, que se vio obligado a cerrar, y grandes retornos a quienes apostaron temprano en la frenesí antes de que acciones como GameStop se desplomaran. El último rally en las acciones de GameStop también ha quemado a los inversores escépticos. La ganancia del jueves por sí sola causó pérdidas de casi mil millones a los vendedores en corto, según la firma de análisis de datos S3 Partners.

Esos inversores bajistas ahora han perdido casi 1.400 millones este mes, muestran los datos de la firma, a pesar de que los cortos compraron 2.2 millones de acciones para cubrir las apuestas bajistas en los últimos 30 días. A principios de esta semana, Gill compartió una captura de pantalla en Reddit que parecía mostrar que poseía 116 millones de dólares en acciones de GameStop. Una posición tan grande haría de Gill uno de los cinco mayores inversores de la compañía. También es más de seis veces la cantidad de acciones que mostró su cuenta en una publicación de abril de 2021, la última vez que estuvo activa en Reddit, considerando una división de acciones de cuatro por uno.

Gill obtuvo grandes ganancias invirtiendo en la atribulada tienda de videojuegos durante 2020 y 2021. Su reciente actividad en las redes sociales, comenzando con una publicación críptica en X el 12 de mayo de una imagen de un jugador de videojuegos inclinándose, generó la anticipación de que estaba regresando al mercado, impulsando el precio de las acciones a más del triple en cuestión de días.

Esta semana, una publicación en Reddit que mostraba la gran participación, junto con otra publicación en X, hizo que las acciones subieran, ya que Gill mostró una imagen de una carta inversa del juego UNO que permite a un jugador cambiar la dirección del juego. Las publicaciones y la reacción del mercado a ellas han generado conversaciones sobre si las acciones de Gill en las redes sociales podrían constituir manipulación del mercado. La correduría en línea E*Trade estaba considerando prohibir a Gill en su plataforma, en parte debido a su influencia sobre las acciones, informó el Wall Street Journal.

"Lo que el gobierno necesitaría mostrar para perseguir una teoría de manipulación del mercado es la intención manipuladora", critica David Oliwenstein, socio de Pillsbury y miembro del equipo de Investigaciones Corporativas y Defensa de Delitos de Cuello Blanco de la firma, y ex asesor principal en la Unidad de Abuso del Mercado de la SEC.

La aparente promoción de Gill en X usando videos y memes que aparentemente no están relacionados con la empresa pone su comportamiento en "territorio desconocido", recuerda Oliwenstein. Pero "los elementos de una reclamación por manipulación del mercado no han cambiado. Es una cuestión de tomar el patrón de hechos actual para probar la intención manipuladora. Es seguro asumir que la SEC al menos examinará detenidamente las operaciones", añade.