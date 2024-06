Powell (Fed) ve necesario aplicar medicina de 'tipos altos' hasta 2025: "No hay debilidad"

Después del ciclo de subidas de tipos más agresivo en cuatro décadas, el banco central de Estados Unidos va camino también de uno de los periodos más largos sin recortes de tasas de interés y en terreno restrictivo en su historia. La Reserva Federal (Fed) cumplirá en julio el primer aniversario desde el último movimiento de tipos y, desde entonces, no ha encontrado motivos para bajarlos desde el rango del 5,25-5,5% en que se encuentran, su nivel más alto desde 2001. Los argumentos para hacerlo son menores, sobre todo, desde que la economía de EEUU parece haber dado esquinazo al riesgo de recesión.

En opinión del presidente de la Fed, Jerome Powell, no es algo que vaya a suceder en el corto plazo. De hecho, el nuevo pronóstico promedio de los gobernadores del organismo apuntan a que en 2024 puede que solo se recorten las tasas una sola vez, frente a las tres previstas en marzo. Eso sí, la Fed ve el nivel de tipos al 4,1% en 2025 y al 3,1% en 2026, lo que sugiere que sí habrá un relajamiento monetario más adelante.

"Creemos que la política [de tipos] es restrictiva y creemos que, en última instancia, si simplemente se establece un nivel restrictivo, en algún momento se verá un debilitamiento real en la economía. Siempre se ha pensado que, dado que hemos subido las tasas hasta este punto, habría recortes en cierto momento", explicó el presidente de la Fed, que volvió a significarse en contra de las previsiones, disparando contra su propio tejado, dándoles poca credibilidad por la incertidumbre.

A pesar del endurecimiento de la hoja de ruta, Powell recalca que en la Fed no están pensando en subir los tipos una vez más. "Nadie tiene eso como su caso base. Ninguno en el comité lo tiene. Así que así es como lo vemos, y eso es lo que hemos estado obteniendo, estamos logrando un buen progreso en la inflación con un crecimiento a buen nivel y con un mercado laboral fuerte. Ahora, en última instancia, creemos que las tasas tendrán que bajar para continuar apoyando eso. Pero hasta ahora, no ha sido necesario. Y por eso estamos observando tan cuidadosamente los signos de debilidad, realmente no los vemos", esgrimió ante la prensa.

Descontento, pero peor es la inflación

El presidente de la Fed fue cuestionado por el relato optimista sobre la economía frente al sentimiento de la ciudadanía que apunta al pesimismo, según diversas encuestas. "La gente no está tan contenta con la economía como podría estar, y no le decimos a la gente cómo debería pensar o sentir sobre la economía. Ese no es nuestro trabajo. Las personas experimentan lo que experimentan", explicó Powell.

"Todo lo que puedo decirte es lo que muestran los datos, que tenemos una economía que está creciendo a un ritmo sólido, tenemos un mercado laboral muy fuerte con una tasa de desempleo del 4%. Tuvimos un período de alta inflación, pero ha bajado de manera significativa, y estamos haciendo todo lo posible para poner fin por completo a ese episodio inflacionario y restaurar por completo la estabilidad de los precios. Estamos seguros de que lo lograremos. Y mientras tanto, ya sabes, va a ser doloroso para la gente, pero sería más doloros un período más largo de alta inflación", añadió.

La reacción de Wall Street a la reunión de la Fed fue más tranquila de lo habitual y el mercado de valores mantuvo el tono alcista previo al encuentro. Los índices subieron con fuerza con el Nasdaq (+1,5%) a la cabeza, ascenso que estuvo acompañado además por compras de bonos y una caída del interés de la deuda a 10 años de EEUU hasta el 4,33%. El tono alcista de los gigantes tri-billonarios como Nvidia (+3,5%), Apple (+2,8%) y Microsoft (+2%) volvió a ejercer de guía en bolsa.

En suma, la reunión de la Fed dejó a los inversores como estaban, sin pistas sobre futuros movimientos de tipos, pero con la certeza de que llegará la campaña de las elecciones de Estados Unidos a la vuelta de verano y las hipotéticas rebajas de tipos, que se preveían a finales de 2023 y principios de 2024, no serán una realidad que acompañe a inversores, empresas y hogares. En cambio, la economía a velocidad de crucero y un nivel de creación de empleo imprevisto da mayores probabilidades de que las tasas de interés y las condiciones de financiación sigan un coste mayor del previsto, al menos, hasta el año que viene.