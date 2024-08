Mars Inc, la empresa estadounidense de dulces, chocolatinas y comida para mascotas, está considerando la compra del fabricante de snacks Kellanova, negocio escindido del productor de cereales de desayuno Kellogs Company, según informa Bloomberg a partir de fuentes familiarizadas con el asunto, en lo que podría ser uno de los mayores acuerdos en la industria de consumo y alimentación en este 2024.

La negociación del acuerdo está en curso y no hay una decisión final entre ambas partes, las personas dijeron, pidiendo no ser identificadas porque el asunto es privado. Una adquisición de Kellanova, la cual fue escindida de Kellogg Co. el año pasado, daría a Mars marcas tales como Pringles, Cheez-It y Pop-Tarts. Las acciones de Kellanova han ganado 13% este año, valorando la compañía en 21.600 millones de dólares.

Kellogg segregó en una nueva empresa bajo la marca Kellanova a su negocio de snacks de sus operaciones de cereales de Norteamérica, que incluye marcas como Special K y Corn Flakes, el año pasado. Mars cuenta marcas incluyendo Snickers, M&M'S, Skittles, y Ben's Original, así como marcas de cuidado de mascotas tales como Pedigree y Whiskas.

La agencia Reuters avanzó la existencia de las conversaciones entre ambas compañías. Las acciones de Kellanova han subido alrededor del 20% desde que se separó del fabricante de cereales Kellogg Co el pasado octubre, pero aún se cotizan con descuento en comparación con algunos de sus competidores, como Hershey y Mondelez International, convirtiéndola en un potencial objetivo de adquisición.

Otro pretendiente del sector también podría rivalizar con Mars y acercarse a Kellanova, y es posible que no se llegue a ningún acuerdo con ninguna parte, agregaron las fuentes a Reuters, solicitando el anonimato porque el asunto es confidencial. Kellanova se negó a comentar, mientras que los portavoces de Mars no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Las transacciones en el sector de alimentos envasados han sido sólidas ya que las empresas buscan escala para resistir el impacto de la inflación de precios y los medicamentos para bajar de peso que afectan la demanda. En 2023, J.M. Smucker adquirió Hostess Brands, fabricante de Twinkies, por 5.600 millones de dólares, en un acuerdo que unió a dos importantes fabricantes de snacks estadounidenses.

Pero muchos de los acuerdos han sido más pequeños que la mega fusión entre Heinz y Kraft concretada hace casi una década, ya que los reguladores antimonopolio de EEUU se han vuelto más estrictos con ese tipos de uniones por la preocupación de que tales transacciones conduzcan a precios más altos y menos opciones para los consumidores.

Los precios de los alimentos han aumentado un 25% entre 2019 y 2023, más rápido que otros bienes y servicios de consumo, según estadísticas recientes del Departamento de Agricultura de EE.UU. La Comisión Federal de Comercio y el estado de Colorado han demandado para bloquear la propuesta de adquisición de Albertsons por 25.000 millones de dólares por parte del operador de supermercados Kroger, citando preocupaciones de que el acuerdo aumentaría los precios de los alimentso para millones de estadounidenses.

Un acuerdo por Kellanova sería el más grande jamás realizado por Mars, superando con creces su adquisición de 9.100 millones de dólares del operador de hospitales veterinarios VCA en 2017. La compañía con sede en McLean, Virginia, ha estado buscando diversificar su negocio a través de adquisiciones. Es propiedad de los descendientes de su fundador Frank C. Mars y genera alrededor de 47 mil millones de dólares en ventas anuales. Opera bajo tres divisiones: Mars Petcare, Mars Snacking y Mars Food & Nutrition.

Kellanova fabrica sus productos en 21 países y los comercializa en más de 180 países. Su separación de WK Kellogg el año pasado dejó a Kellanova con snacks, como Pop-Tarts y Rice Krispies Treats, alimentos de desayuno congelados, como Morningstar Farms y Eggo, y una división internacional de cereales con marcas como Grahams o SpecialK.

WK Kellogg, que tiene un valor de mercado de apenas 1.500 millones de dólares, mantuvo el negocio de cereales en América del Norte, incluyendo los cereales Kellogg's, Froot Loops, Frosted Flakes y Rice Krispies, bajo un acuerdo de licencia que firmó con Kellanova.