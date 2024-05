Los grandes bancos de Wall Street enfrentan su momento más dulce en dos décadas

Los grandes bancos de Estados Unidos parecen atravesar un momento absolutamente dulce en la actualidad. Tras una sucesión de quiebras bancarias a principios de 2023, las acciones financieras vuelven a mostrar señales de vida. El S&P 500 Financials Index repuntó un 30,4% desde noviembre de 2023 hasta la actualidad, frente al avance del 25,2% que registró el índice de referencia en ese mismo período. Desde noviembre, los valores financieros han ofrecido rentabilidades casi tan sólidas como los tecnológicos, pero todavía les queda mucho para igualar al mercado.

Los valores bancarios de Wall Street siempre guardan una importante relación con los tipos de interés fijados por la Reserva Federal. Desde el repunte de la inflación en Estados Unidos, la Fed tomó la decisión de subir los tipos de interés hasta el umbral del 5,5%, que es el nivel más alto desde el ciclo que terminó en 2008. De ahí a que muchos expertos se pregunten si este contexto de “tipos más altos por más tiempo” puede ser favorecedor para la banca norteamericana en bolsa.

Muchos bancos de inversión parecen tenerlo claro: el sentimiento ha empezado a cambiar. Las acciones financieras han ganado posiciones en los últimos cinco meses, lo que indica que los inversores ahora confían más en que se ha logrado evitar una crisis sistémica de mayor envergadura. Desde noviembre, los valores financieros han ofrecido rentabilidades casi tan sólidas como los tecnológicos, pero todavía les queda mucho para igualar al mercado.

“Puede que cinco meses sea una muestra pequeña, aunque dado el predominio del sector tecnológico, resulta significativa… En los últimos diez años, las rentabilidades de las acciones tecnológicas han sido superiores a las del resto de sectores”, analizan los expertos de AllianceBernstein. “Este buen comportamiento se debe a un crecimiento superior de los beneficios, a la fortaleza de los balances y, últimamente, al entusiasmo por la inteligencia artificial”, añade.

Las tendencias del primer trimestre indican que las rentabilidades del mercado podrían ampliarse. “Pensamos que el sistema bancario es estable, mientras que los indicadores fundamentales y la evolución del sector están creando un contexto positivo para que una serie de valores financieros seleccionados consigan despuntar”, expone el informe de la gestora estadounidense.

Solidez de los balances

La posición de capital de los grandes bancos estadounidenses parece sólida. Un reciente análisis de Goldman Sachs mostraba cómo las principales firmas financieras de Estados Unidos se encontraban “con un muy buen nivel de capitalización, buenos números de la unidad de trading, y una concesión de créditos estable, a pesar de la subida de los tipos de interés”.

Goldman dice que, a pesar del endurecimiento crediticio, las condiciones financieras no se han vuelto excesivamente severas. “Solo en el sector hipotecario, con unos préstamos con un tipo de referencia superior al 7%, ha habido cierto lastre… No obstante, en el resto de los subsectores existe un mayor viento de cola, lo cual es positivo para entidades como JP Morgan, Bank of America o Citi en los mercados”, asegura.

Al cierre del pasado ejercicio, doce de los principales bancos de Estados Unidos mantenían conjuntamente un exceso de capital de 180.000 millones dólares por encima de los requisitos mínimos reglamentarios. Ese exceso de capital ayuda a proteger a las entidades de crédito de las tensiones financieras en situaciones de crisis, favoreciendo a su vez la creación de capital para los accionistas a través de dividendos, recompras de acciones y consolidación.

“Las sólidas posiciones de capital también ayudan a los bancos a lidiar con unas presiones reglamentarias que podrían haber alcanzado niveles máximos. Los bancos tratan de frenar la última propuesta de reglamentación, apodada como ‘Basilea III Endgame’, aduciendo que no son necesarios niveles mayores de capital y más restricciones, y que ello supondría un perjuicio para la economía”, destaca AllianceBerntein.

Desde el punto de vista de la gestora estadounidense, este escenario no es necesariamente negativo para los activos de riesgo. “la mejora de los fundamentales del sector todavía no se refleja en las valoraciones… Tanto el S&P 500 Financials Index como el KBW Bank Index se negocian con un fuerte descuento respecto al mercado por su ratio PER”, explica.

Es el mismo esquema con el que se mueven los analistas especializados en sector bancario por parte de Goldman Sachs: "Aconsejamos tener en cartera las entidades bancarias de gran capitalización, porque el ciclo económico sigue en modo de expansión, el consumo se mantiene estable, y las condiciones financieras son óptimas”, incide.

Para AllianceBernstein se han de buscar empresas seleccionadas con revisiones positivas de beneficios basadas en unas tendencias de negocio favorables dentro del sector financiero. También hay que recordar que las empresas financieras no son solo bancos.

“Creemos que un enfoque diversificado respecto al sector, junto con una visión juiciosa de los fundamentales de las empresas, permitirían a los inversores aprovechar el potencial reprimido de una recuperación amplia de las acciones financieras, unos valores que se han visto rechazados durante demasiado tiempo”, termina.