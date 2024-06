Jensenmanía: Nvidia eleva a su CEO al club de fortunas de más de 100.000 millones

Nvidia ha superado los 3 billones de dólares de valoración en bolsa tan solo 12 meses después de cruzar la barrera del billón. Nunca una empresa había subido tanto en bolsa en tan poco tiempo. El fabricante de chips de última generación, especializado en inteligencia artificial (IA), ha logrado superar la valoración de Apple en bolsa y acecha la posición de Microsoft como empresa más valiosa del mundo. En la preapertura de Wall Street de este jueves, todo apunta a que se convertirá en la empresa más valiosa del mundo por primera vez en la historia.

Con apenas 87 millones de acciones de la compañía, un 3,7% de las accionesde Nvidia, su consejero delegado, Jensen Huang, se acaba de incorporar al club de fortunas de más de 100.000 millones de dólares, algo de lo que solo pueden presumir otras 14 personas más en todo el mundo. "Alguien acuñó el término 'Jensanity' (Jensen y locura), y eso es exactamente lo que ha sido”, bromea Dan Nystedt, un analista de TriOrient Investments, después de que en solo tres días el valor en bolsa de la tecnológica con sede en California se haya elevado en 300.000 millones de dólares o 2 billones en 12 meses.

El ejecutivo de 61 años, nacido en Taiwan, es el referente de la nueva ola de computación vinculada a la inteligencia artificial (IA), después de haberlo sido en la revolución gráfica de los videojuegos y, más recientemente, en la fiebre vinculada a las criptomonedas. Sus productos ya eran codiciados por todo ello desde hace años, pero ahora son los inversores quienes buscan a toda costa comprar sus acciones en bolsa.

Huang no estaba en el programa oficial de Computex 2024, pero no lo necesitaba. El multimillonario de Nvidia Corp. lideró un elenco sin precedentes de estrellas tecnológicas en la conferencia de computación más grande del mundo esta semana en Taiwán, donde eclipsó sin esfuerzo a figuras como Pat Gelsinger, de Intel Corp., sin necesidad de un solo discurso oficial o sesión. Desde llenar un estadio deportivo con 4,000 asientos hasta sus visitas a mercados nocturnos rodeado de paparazzi, el CEO con chaqueta de cuero y su compañía valorada en 3 billones de dólares atrajeron a las mayores audiencias y los más grandes séquitos.

Sin embargo, los observadores que navegan más allá del (muy grande) estela de Nvidia pueden detectar tendencias que con el tiempo podrían determinar la dirección en la que evolucionará la IA en todo el mundo. Este año, las "PCs con IA" proliferaron en los vastos pisos de exhibición; nombres taiwaneses hasta ahora desconocidos se convirtieron en estrellas; el software de Microsoft Corp. fue omnipresente en presentaciones y stands de exhibición; y muchos líderes tecnológicos evitaron cuidadosamente hablar de China, sanciones o política. Esto es lo que aprendimos en el Computex más grande de la historia.

La estrella de Nvidia creció aún más esta semana, gracias a su dominante participación en el mercado de los aceleradores de alta gama utilizados para entrenar IA. Huang era fácil de detectar en el piso de exhibición en todo momento: los observadores podían literalmente saber dónde estaba por los vítores, cantos y la visible y móvil masa de personas que seguía al CEO dondequiera que fuera. Cuando no recorría los stands, organizaba cenas para CEOs y aparecía en eventos de socios. Firmaba servidores de Super Micro, laptops de periodistas y, en un video que se hizo viral, el pecho de una joven.

Muchos acreditan a la compañía de Huang por poner a Taiwán y Computex en el mapa. Hace solo un año, el cofundador instó a una audiencia de estudiantes taiwaneses a "correr, no caminar" para abrazar la IA. Este año, Huang corría tanto que no desayunó un día hasta las 3:30 pm cuando mordisqueó un sándwich de pavo, en el escenario mientras hablaba con la multitud. Hoy en día, Nvidia comanda un ecosistema de software, hardware y soluciones que rivales como Advanced Micro Devices Inc. e Intel están tratando de romper o replicar. Pero un hecho poco comprendido sobre Nvidia es que su éxito depende en gran medida de las cientos de compañías que juntas hacen posible la IA, muchas de ellas con sede en la isla de Taiwán.

Taiwán envió un mensaje con el ruidoso Computex de este año: Si quieres IA, necesitas a Taiwán. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) hizo de la isla una parada obligatoria para los gobiernos de todo el mundo que intentan asegurar chips. Pero hay más en la IA que solo el chip: placas base, módulos, servidores, sistemas de enfriamiento y más, todos diseñados y fabricados inicialmente en Taiwán. Más de nueve décimas partes de los servidores capaces de IA del mundo son fabricados por empresas de la isla, estima Steven Tseng, de Bloomberg Intelligence, operando desde fábricas que van desde México hasta Malasia.

A medida que el mundo se apresura a construir centros de datos para hacer frente a la avalancha de IA, esa cadena de suministro está cobrando protagonismo. Por eso esta semana los nombres más importantes cortejaron activamente a los jefes de compañías como Wiwynn Corp., Quanta Computer Inc., Inventec Corp., Pegatron Corp. y más. La mayoría de estos son apenas conocidos fuera de Taiwán. Sin embargo, Jensen Huang, Lisa Su de AMD y Gelsinger de Intel fueron solo algunos de los pesos pesados que recorrieron sus stands, firmaron su hardware y llevaron a sus jefes a cenar. Huang en su conferencia de prensa los llamó los "héroes anónimos".

Los PCs con IA, próximo desafío

"Lo que Jensen está haciendo - corriendo con toda esta gente - es una señal de que los ecosistemas de componentes electrónicos y fabricantes de servidores de Taiwán ocupan una posición clave en la cadena de suministro global. Cuando las empresas comienzan a construir cosas, siguen recurriendo primero a los taiwaneses debido a las relaciones laborales de larga data y la oferta integral que Taiwán ofrece”, explica Jon Yu, analista y fundador del canal de YouTube Asianometry. “Los integradores de sistemas luego toman muchas de las decisiones críticas sobre componentes que pueden hacer o deshacer empresas enteras”. Entre las muchas cosas en las que se especializan las empresas taiwanesas está el diseño y la fabricación de laptops. Lo que nos lleva a...

El tema candente de este año fueron las PCs con IA. El único problema es que nadie puede ponerse de acuerdo sobre lo que son. Desde Cristiano Amon de Qualcomm Inc. hasta Lisa Su de AMD, casi todos los ejecutivos elogiaron los beneficios de realizar cálculos de IA en la laptop - el borde - en lugar de a través de un servidor en la nube remoto. Pero las cosas se vuelven confusas después de eso.

"Todos tienen su propia definición de PCs con IA, y eso es para promover sus productos", admite Johnson Hua, un gerente senior de marketing en Kioxia. Un representante de Gigabyte Technology Co. argumentó que dicho dispositivo debe tener una placa base que soporte los últimos componentes (alerta de spoiler: Gigabyte fabrica placas base). Asustek Computer Inc. señaló que es un dispositivo que ayuda a las personas a trabajar más eficientemente. Acer Inc. dice que debe tener la última generación de CPU. La cosa es que mucho de eso suena exactamente como una laptop de alta gama.