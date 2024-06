Inditex reduce a dos años el mandato de sus nuevos consejeros para alinearse con las mejores prácticas corporativas

El consejo de administración de Inditex propondrá a la Junta General de Accionistas (JGA), que se celebrará el próximo 9 de julio, la reducción del mandato de los nuevos consejeros de cuatro a dos años., aunque con la posibilidad de reelección tras ese periodo. La nueva duración del mandato de los miembros del órgano de gobierno de la multinacional dueña de Zara, Oysho o Stradivarius "están alineados con las mejores prácticas de gobierno corporativo", según la firma.

De cara a la JGA del 9 de julio, Inditex propondrá el nombramiento de la ex presidenta de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) Belén Romana como consejera independiente. La ex directora del Tesoro Público es actualmente consejera en Banco Santander, la compañía sanitaria Werfen y Six Group, el dueño de Bolsas y Mercados (BME).

Por tanto, será su cuarto consejo, el límite que marcan los estatutos de Inditex para este tipo de nombramientos. "No podrá proponer o designar para cubrir un puesto de consejero a aquellos que desempeñen el cargo de consejero simultáneamente en más de cuatro sociedades cotizadas distintas de la sociedad", señala su informe de Gobierno Corporativo. Romana entrará en sustitución de Anne Lange, quien dejará su puesto al concluir el plazo de duración de su mandato el día 14 de julio de 2024.

Asimismo, la junta de accionistas de Inditex propondrá la renovación de Denise Kingsmill como independiente y el nombramiento como dominical de Flora Pérez Marcote, madre de la presidenta de Inditex, Marta Ortega, y esposa de Amancio Ortega.

Hasta ahora, Pérez Marcote ocupaba una posición en el consejo en representación de Pontegadea Inversiones, la sociedad de Amancio Ortega que agrupa el 59% de la propiedad. Pero esa condición no será renovado debido a una modificación introducida en la Ley de Sociedades de Capital, según explica la compañía.