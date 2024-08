La furia del yen: el golpe de tipos del Banco de Japón enciende su remontada frente al dólar

Las furiosas 24 horas de negociación que han coronado el mejor mes del yen japonés en más de un año y medio tiene a varios estrategas de divisas sugiriendo que la moneda podría fortalecerse hasta 140 frente al dólar, en una gran remontada que rompe su tendencia bajista. Desde la gestora francesa Amundi al bróker TD Securities, el yen recibe nuevos apoyos procedentes de firmas de todo el mundo.

Uno de sus pares en el australiano Macquarie Group afirma "este formidable repunte del yen solo está comenzando" y el par dólar-yen puede acercarse a 140 para fin de año, y llegar hasta 125 para diciembre de 2025. Eso lo devolvería a niveles vistos por última vez a principios de 2022, cuando la Reserva Federal (Fed) apenas comenzaba a subir las tipos de interés en Estados Unidos.

Aunque algunos estrategas ven el riesgo a corto plazo de que el yen ceda una gran parte de las ganancias hechas en semanas recientes, el inesperado aumento de los tipos de interés del Banco de Japón (BoJ) el pasado miércoles y la señalización de la Fed sobre recortes de tasas en septiembre han borrado el sentido de fatalidad que pesaba sobre la moneda durante muchos meses en los que el BoJ ha tenido que repetir varias intervenciones directas en el mercado de divisas.

"Puede llegar a 140 si vemos una confluencia de factores: el inicio del ciclo de flexibilización de la Fed, episodios de aversión al riesgo y un BOJ manteniendo una postura de endurecimiento inquebrantable", según Paresh Upadhyaya, director de estrategia de renta fija y divisas en Amundi, EE.UU. "Aunque eso puede parecer un obstáculo desalentador, realmente no lo es".

El yen llegó a fortalecerse hasta un 1% el jueves, cotizando en torno a 148 unidades por dólar, después del repunte de casi el 2% el día anterior y de más del 7% en el acumulado mensual de julio. Es un marcado contraste con los sucedido en la primera mitad de este año, cuando la moneda se desplomó un 12% en el peor comportamiento entre pares de divisas del Grupo de los 10 países más importante, obligando a Japón a intervenir en el mercado para apuntalar el yen en abril y mayo.

Las autoridades gastaron 9,8 billones de yenes (61.000 millones de euros) en ese momento, y otros 5,5 billones de yenes (34.000 millones de euros) el mes pasado con compras que finalmente ayudaron a cambiar la marea. "Una política monetaria más estricta en Japón fortalecerá el ciclo de retroalimentación del reequilibrio hacia los activos locales", indica Alex Loo, estratega macro de TD Securities, que espera que el dólar-yen alcance 140 en el primer trimestre del próximo año.

Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) ve el valor justo del yen en 136 por dólar, según el estratega de divisas Christopher Wong. Por su parte, Charu Chanana, jefa de estrategia de divisas de Saxo Markets, afirma que hay espacio para que el yen se fortalezca hacia niveles sub-145 este año, especialmente si la volatilidad aumenta y las operaciones de carry se van deshaciendo progresivamente entre los grandes inversores.

"Se espera que la Fed recorte las tasas de interés y vemos que el BOJ suba las tasas al 0.75% el próximo año", comenta Shusuke Yamada, jefe de estrategia de divisas y tasas de Japón en BofA Securities Japan en Tokio. Él ve el yen cotizando en la zona de los 140. Sebastian Boyd, estratega de MLIV: "El yen sigue siendo más barato de lo que sería si lo único pesando sobre él fueran las expectativas de tasas en EE.UU. y Japón. El yen tiene más potencial de subida desde los niveles actuales, y el modelo sugiere que debería estar cotizando mucho más fuerte de lo que está".

Gareth Berry, de Macquarie, predice que el yen seguirá fortaleciéndose a medida que populares operaciones de carry (pedir prestado en divisa con bajo tipo de interés e invertirlo en otra con tipos más altos) que a menudo implican vender yen se desmoronan. "Con el tiempo, el próximo ciclo de flexibilización de la Fed debería socavar el estar corto en yen como una operación de carry de FX", escribe el estratega de divisas y tasas.

El yen ha avanzado contra cada moneda principal como dólar, euro, libra o franco en el último mes después de languidecer cerca de un mínimo de 38 años contra el dólar a principios de julio. Los 'hedge funds' impulsaron una buena parte del repunte después de que se retiraran apresuradamente de vender yen, cerrando sus cortos contra la moneda nipona, para financiar las compras en pares de divisas de mayor rendimiento como el peso mexicano.

Mientras hay expectativas de que el amplio diferencial de tasas de interés de Japón está establecido para seguir estrechándose, los inversores aún necesitarán navegar una serie de riesgos, incluyendo la elección de EE.UU. y la trayectoria de política para el BOJ y la Fed. En el 0,25%, la tasa de referencia de Japón está aún muy por debajo de la de EEUU., donde los banqueros centrales dejaron la tasa de fondos federales en un rango de 5,25-5.5% el miércoles.

Visiones pesimistas

Los operadores de swaps (permutas financieras), sin embargo, están descontando al menos dos recortes de tasas de EE.UU. este año, con el primero probablemente llegando en septiembre. No todos son alcistas sobre el yen. Algunos inversores habían dicho en los días previos a la reunión del BOJ que incluso si subía, aún habría un caso para que el yen retuviera el favor en operaciones de carry.

La moneda podría debilitarse de vuelta hacia el nivel de 155 una vez que la volatilidad del mercado disminuya, según abrdn. "Una apreciación sostenida del yen es improbable sin una recesión de EE.UU. o una Fed más dovish de lo que está descontado", según David Zhou, director de inversiones de soluciones de inversión multi-activos en esa firma. "Las probabilidades favorecen que la fortaleza del yen se desvanezca".

Tohru Sasaki, de Fukuoka Financial Group Inc, tampoco está convencido de que la fortaleza del yen se mantendrá. Mientras la moneda puede avanzar en el corto plazo, podría debilitarse hacia el nivel de 160 de nuevo cuando el foco vuelva a los diferenciales de tasas y fundamentos económicos, señala. "Si las tasas de interés reales permanecen sustancialmente negativas y no se vuelven positivas, creo que será difícil para el yen apreciarse incluso en el mediano y largo plazo", agrega.