El fondo de mayor éxito y rentabilidad de India, bajo sospecha del regulador.

Quant Mutual Fund ha tomado al mercado bursátil de India por sorpresa en los últimos años, gracias al uso de algoritmos y modelos de inversión por ordenador, para generar retornos de hasta el 560% y aumentar su volumen de activos en casi 400 veces. Ese crecimiento espectacular está bajo amenaza y en cuestión en la última investigación regulatoria de India, que está atrayendo al atención internacional.

La Junta de Valores y Bolsa de India (SEBI) está revisando las supuestas operaciones de 'front-running' por parte de empleados de Quant Mutual Fund, según informa Bloomberg. Se trata de un tipo de práctica y operativa ilegal en los mercados financieros por la cual el intermediario o bróker, utiliza información privilegiada para invertir por cuenta propia justo antes de que se ejecute la orden de un cliente.

Según las pesquisas, la firma con sede en Bombay, cuyos activos bajo gestión han aumentado hasta 930.000 millones de rupias (11.000 millones de dólares) desde 2.400 millones de rupias en 2019, dijo que recibió consultas del regulador y está cumpliendo completamente con las solicitudes. Para los inversores de fondos de pensiones de India, la investigación recuerda casos recientes que desencadenaron oleadas de rescates en gestores de dinero anteriormente exitosos.

En 2022, SEBI encontró operaciones ilegales por parte de empleados de Axis Mutual Fund, mientras que HDFC Asset Management Co. sufrió un destino similar. "Cuando llegan estas noticias, los inversores no esperan y piensan en rescatar su dinero", dijo Vidya Bala, cofundadora de la plataforma de inversión Primeinvestor.in, que ha recomendado salir de los fondos de Quant Mutual. Axis Mutual vio una presión significativa de rescate y "aún está luchando por volver a su antigua gloria," agregó.

La investigación es un golpe importante para Sandeep S. Tandon, quien fundó Quant Group en 2008 para gestionar dinero para los nuevos millonarios de India en el apogeo de la crisis financiera global. Mientras la mayor parte del mundo fue afectada por la recesión que siguió, India se recuperó rápidamente, impulsada por los planes de estímulo gubernamentales. Tandon vio una oportunidad ahí.

Levantó su primer fondo en marzo de 2009 y comenzó a utilizar modelos computarizados para superar el rendimiento del mercado. La modelización cuantitativa, que estaba revolucionando Wall Street en los años previos y posteriores a la crisis financiera, combinada con la investigación fundamental, se convirtió en la carta de presentación de Tandon para clientes adinerados. "Como firma, damos un tercio de peso a los fundamentales, un tercio al comportamiento y un tercio a la liquidez", señalaba en una demostración pública de su marco de inversión en una conferencia en 2014.

Tandon, quien comenzó su carrera en GIC Mutual Fund, y su firma no respondieron de inmediato a las consultas de Bloomberg para esta historia. Generalmente se niega a divulgar los detalles específicos de su sistema de selección de acciones durante reuniones con clientes, o con distribuidores de fondos mutuos que venden sus productos a inversionistas minoristas. "Ciertos modelos de inversión son adecuados para fondos de cobertura (hedge funds) o alternativos," advierte Shyam Sekhar, fundador de ithought Financial Consulting LLP en Chennai. "No son adecuados para fondos mutuos debido al tipo de divulgaciones y transparencia que los fondos mutuos tienen que hacer."

Pequeños valores

Aun así, Quant Mutual Fund pronosticó repuntes en las acciones de pequeña capitalización de India en 2021 y en las empresas estatales en 2023. Tandon dijo en entrevistas con medios locales que comenzaron a comprar empresas más pequeñas tan pronto como en 2020. Su fondo de 'small caps' creció un 88% el año siguiente, superando los retornos del índice del 63%, según datos compilados por Bloomberg.

Sin embargo, la firma estaba expuesta a empresas del Grupo Adani — con hasta un 20% de los activos en ese momento, según una de las personas — en vísperas del informe de Hindenburg Research, inversor en corto, que golpeó en bolsa al conglomerado de puertos a energía el año pasado. A medida que las acciones del Grupo Adani se desplomaron, borrando más de 150.000 millones de dólares de valor de mercado, Quant Mutual Fund tuvo que liquidar esas posiciones con grandes pérdidas, según informó el diario Mint en febrero de 2023,

La intuición de Quant Mutual Fund para cronometrar los mercados y generar retornos fue una ruptura con el modelo de comprar y mantener adoptado por muchos de sus mayores pares en India, que idolatraban a héroes de inversión de EE.UU. como Warren Buffett. "Nuestro estilo de gestión de dinero no puede ser estático: comprar, mantener y luego olvidarlo. Ese no es el modelo que practicamos. Tenemos que reequilibrar continuamente nuestra cartera, reconstruir nuestra cartera en función del entorno de riesgo-on, riesgo-off", señaló la firma a principios de año.

Tandon llevó esa filosofía al negocio de gestión de activos de Escorts Mutual Fund, que compró en 2018. Su fondo más grande — Quant Small Cap con más de 200 mil millones de rupias en activos — ha devuelto más del 43% anualmente desde 2019. A medida que el gestor de activos creció, Tandon demostró que el tamaño importa. El mayor tamaño dio a su fondo mejor acceso a ofertas públicas iniciales justo cuando comenzaron a proliferar en la economía en desarrollo de más rápido crecimiento del mundo. El fondo también incursionó en derivados para aumentar los retornos a costos más bajos.

"Estamos obteniendo tamaño, este es un beneficio importante que estamos obteniendo," dijo en Tandon en una entrevista con la publicación AlphaStreet. Eso permite al fondo obtener una mayor asignación en las salidas a bolsa y ganar "dinero extraordinario," agregó.

Ese vertiginoso crecimiento ahora está en riesgo por parte de los reguladores de India, que han estado tomando medidas en varios frentes para frenar los excesos en los mercados financieros de la nación. Los movimientos recientes del Banco de la Reserva de India y el organismo de supervisión del mercado de valores incluyen restricciones a la financiación de OPI (salidas a bolsas) para el gigante fintech Paytm y un mayor escrutinio de la operativa con opciones.

La investigación podría llevar a Tandon a reformar sus sistemas de gestión de riesgos y contratar a personas más experimentadas, según personas familiarizadas con la firma. Para Quant Mutual Fund, una resolución del regulador probablemente tomará meses mientras se revisan los documentos incautados de las oficinas en Mumbai y otras ciudades. Las alertas de vigilancia de SEBI serán corroboradas con registros comerciales similares en Quant Mutual Fund para determinar si se obtuvieron ganancias ilegales de las operaciones, según órdenes previas emitidas por el regulador.

Impacto de la investigación

Tandon querrá evitar el impacto que las investigaciones tuvieron en sus rivales. El año pasado, el regulador ordenó que se embargaran 300 millones de rupias de ganancias ilícitas obtenidas por empleados de Axis Mutual Fund. Hasta 21 personas involucradas en el caso de front-running fueron prohibidas de comerciar. El crecimiento de Axis Mutual Fund se ha desacelerado desde entonces, con sus activos bajo gestión expandiéndose un 5,6% entre marzo de 2022 y 2024, mientras que la industria vio ganancias de más del 30%, según datos de MorningStar.

El front-running es la compra o venta de acciones por alguien con información sobre una transacción inminente que moverá los precios. Al igual que en muchos mercados, la práctica es ilegal en India. "El fondo es apreciado por sus retornos, no por su gobierno corporativo," dijo Dhirendra Kumar, fundador y director ejecutivo de la plataforma de investigación de inversiones Value Research. "Hasta que salga la orden de SEBI, sus inversores que están allí por los retornos se quedarán, pero otros que pueden estar preocupados podrían retirarse."