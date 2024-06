Erdogan se gana a los inversores extranjeros pero los turcos pagan un alto precio

No lleva mucho tiempo para que una conversación entre profesionales en Estambul o Ankara se desvíe hacia los restaurantes y las tiendas de comestibles. Sin embargo, estos días, la gente no dice mucho sobre la comida que se ofrece, solo sobre los precios y la inflación. Turquía ha soportado una de las mayores inflaciones del mundo en los últimos años, ya que el presidente Recep Tayyip Erdogan abandonó la ortodoxia económica en busca del crecimiento a toda costa.

Poco más de un año desde que consolidó su poder con otra victoria electoral, un cambio de política ahora está ayudando a atraer de nuevo a algunos de los inversores extranjeros que huyeron cuando la moneda, la lira, se desplomó con la pérdida de más de la mitad de su valor en unos pocos años después de la pandemia.

Sin embargo, cualquier gran historia de recuperación en los mercados emergentes inevitablemente tiene un lado negativo. A pesar de las promesas de los funcionarios de que lo peor ha pasado, muchos hogares turcos creen que la inflación va a acelerarse aún más mientras se ven cargados con costes de endeudamiento más altos.

La inflación se come los salarios

Erdogan y sus gobiernos sucesivos han sacado a millones de turcos de la pobreza y los han llevado a la clase media durante más de dos décadas. El riesgo ahora es que los ciudadanos que se beneficiaron de un auge crediticio terminen siendo tan exprimidos que la economía de un billón de dólares de Producto Interior Bruto (PIB) se vea afectada en un momento crítico para dejar atrás su crisis.

La inflación se aceleró a casi el 76% en mayo en comparación con el año anterior. El banco central anticipa que el ritmo de aumento de precios será la mitad para fin de año, pero los turcos no comparten ese optimismo. Los precios de los alimentos han estado aumentando más del 50% interanual desde principios de 2022.

Elif Bulut es una de los millones de turcos que se les permitió jubilarse temprano como un regalo preelectoral para aumentar la popularidad de Erdogan. La mujer de 54 años, que complementa sus ingresos trabajando como secretaria en una empresa de decoración, ahora se llama a sí misma "daño colateral". Trabaja 10 horas al día para ganar apenas un poco más del salario mínimo e intentar mantenerse al día con los precios en aumento.

"Somos los que estamos obligados a tragar la píldora amarga", lamenta Bulut, que vive en Ankara, la capital. "No me trago las mentiras sobre la supuesta recuperación de la economía. No lo siento de ninguna manera. Tal vez los inversores extranjeros sí."

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez (i), junto al presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan (d), el pasado 13 de junio en Madrid. Eduardo Parra / Europa Press

Regreso de las inversiones extranjeras

Las políticas monetarias y fiscales más estrictas son cruciales para sostener el renacimiento de las acciones y bonos turcos. El índice bursátil de referencia ha retornado más del 40% en términos de dólares desde que Erdogan ganó la reelección en mayo pasado, entre los mejores desempeños del mundo. Los bonos en liras absorbieron un récord de 6.500 millones de dólares en entradas de inversores extranjeros el mes pasado.

Pedir prestado en dólares e invertir en la moneda turca también se ha convertido en una de las tendencias preferidas por los inversores extranjeros. Fue la operación de "carry trade" más rentable en mercados emergentes el mes pasado.

Bloomberg Economics estima que desde finales de marzo, casi 20 mil millones de dólares en "carry trade" —donde los inversores piden prestado donde las tasas son bajas e invierten en lugares donde son altas— han llegado al país.

"Los inversores están más convencidos que el ciudadano promedio del país, ya que enfrentan la carga de la inflación, lo cual es normal", señala David Austerweil, subgerente de cartera para mercados emergentes en Van Eck Associates Corp. "Lleva mucho más tiempo para que la gente de un país recupere la confianza. La inflación ahora parece más un problema político."

El FMI afirmó el año pasado que casi el 30% de la población había salido de la pobreza desde principios de los 2000. Para mantener la economía avanzando, Erdogan, de 70 años, abandonó la sabiduría convencional con un impulso de cinco años hacia una política monetaria ultra laxa que promovía el crecimiento mediante la financiación barata.

La inflación se disparó y la moneda se desplomó a mínimos históricos, pero las clases medias turcas se aprovecharon de los bajos costos de endeudamiento para comprar propiedades y automóviles o acumular moneda fuerte. Muchos de ellos aún no han pagado esos préstamos, que ahora son mucho más caros.

En medio de advertencias de que la nación estaba al borde de una crisis de balanza de pagos, el presidente nombró a un equipo de funcionarios más favorable al mercado tras la victoria electoral del año pasado. Designó al ex economista de Merrill Lynch y confidente de largo tiempo Mehmet Simsek como ministro de finanzas para diseñar una reforma económica de gran calado.

El cuarto trimestre, última parada

Se apretaron los tornillos del auge crediticio con un endurecimiento de las reglas de préstamo. El banco central elevó su tasa de interés de referencia desde el 8,5% al 50%. Desde mayo pasado, los costes de los préstamos al consumidor se han duplicado al 72%. Los intereses en las tarjetas de crédito, de las que los turcos dependen mucho, también han subido. Como resultado, los préstamos no productivos están empezando a aumentar.

Murat Kose, asistente de oficina en una universidad estatal en Ankara, apuntó que trata de no sobrecargar su tarjeta de crédito dada la subida de los costos de endeudamiento mientras también paga una hipoteca que contrajo durante la era del dinero barato. El mayor cambio fue sacar a su hija de la universidad porque ya no podía pagar las cuotas.

"Si no hubiéramos comprado la casa, probablemente estaríamos en la calle ahora", se queja Kose, de 46 años. "Los precios de los alimentos son lo peor. No podemos comer carne roja adecuadamente, tal vez una o dos veces al mes."

Los turcos no son los únicos que sienten los efectos del colapso de los ingresos disponibles. Los hábitos de gasto de sus pares en mercados emergentes como Egipto y en países más desarrollados de Europa también están cambiando debido a la inflación y las tasas de interés más altas, con consecuencias políticas.

Sin elecciones significativas programadas para los próximos cuatro años, los inversores extranjeros están capitalizando el cambio hacia una economía más ortodoxa junto con una de las tasas de interés nominales más altas del mundo.

El Ministerio de Finanzas ha anunciado una serie de recortes de gastos y ahora está considerando nuevas medidas fiscales para ayudar con los esfuerzos de desinflación. El gobernador del banco central turco, Fatih Karahan, ha dicho que la estabilidad de precios finalmente ayudará a restaurar el bienestar social.

Sin embargo, existe el riesgo de que Erdogan pierda la paciencia ante el impacto social del cambio en las políticas económicas, lamentó Wolfango Piccoli, copresidente de la firma de consultoría Teneo. Eso podría llevar al banco central a reducir las tasas prematuramente para evitar una reacción política, dijo.

Erdogan indicó que la perspectiva mejorará a finales del año a medida que el país tome "medidas" sobre las tasas de interés. "Esperaremos el cuarto trimestre" para ver el alivio total de la alta inflación, citó el periódico Sabah a Erdogan el fin de semana pasado.

Otra incógnita es lo que hará el gobierno para ayudar a mitigar el creciente coste de vida tras un aumento del 49% en el salario mínimo a principios de año. Más de la mitad de la fuerza laboral de Turquía gana el salario mínimo o un poco más. Las miradas están puestas en si los ministros aprobarán otro aumento en julio, en línea con años anteriores.

No hacer nada sería otra señal para los inversores, una determinación de frenar la inflación, dicen. En abril, el ministro de Trabajo, Vedat Isikhan, descartó aumentar el salario, aunque bancos como Goldman Sachs Group Inc. aún lo ven como un riesgo.

"Si el gobierno aumenta el salario mínimo, la gente podría gastar un poco más y aumentar la actividad en la economía", pronosticó Mehmet Tutarli, de 28 años, quien ayuda a dirigir la fábrica de salchichas picantes y tocino de su familia. "Pero eso solo duraría unos meses."