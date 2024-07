El 'efecto Russell 2000': la hora de la 'gran rotación' de grandes a pequeños valores

Las acciones alcanzaron máximos históricos ya que las apuestas de que la Reserva Federal pronto comenzará a recortar las tasas impulsaron una carrera hacia los rincones más riesgosos del mercado. Wall Street extendió un patrón de rotación de dinero hacia las pequeñas capitalizaciones y fuera de las megacapitalizaciones "seguras" desde los datos de inflación suaves de la semana pasada.

En las últimas cuatro sesiones, el Russell 2000 ha superado al Nasdaq 100 por casi 12 puntos porcentuales, una hazaña que no se veía desde 2011. Una versión de igual ponderación del S&P 500 - donde empresas como Nvidia Corp. tienen el mismo peso que Dollar Tree Inc. - superó al índice de referencia de las acciones estadounidenses. Ese índice es menos sensible a las ganancias de las empresas más grandes, lo que proporciona un atisbo de esperanza de que el repunte se ampliará.

"La rotación es el nombre del juego", apunta Andrew Brenner, de NatAlliance Securities. "Esto es consistente con la percepción aumentada de recortes de tasas". Brenner destacó el hecho de que los futuros del índice Russell 2000, que mide las acciones de mediana y baja capitalización, se dispararon durante la madrugada del viernes, mientras que los contratos del Nasdaq 100 cayeron. "Esto significa que el dinero extranjero, el gran dinero, hizo una rotación muy grande durante la noche", opina.

Para Solita Marcelli, de UBS Global Wealth Management, si la Reserva Federal puede recortar las tasas significativamente en el contexto de un aterrizaje suave, habrá mejores perspectivas para una reaceleración en el crecimiento de las ganancias para los segmentos de menor calidad y cíclicos del mercado. En Interactive Brokers, José Torres citó otra posible razón para el repunte en las empresas más pequeñas: tienden a estar orientadas al mercado interno y se percibe que se benefician "desproporcionadamente" si Donald Trump gana las elecciones.

El S&P 500 subió a 5.667 puntos, su récord número 38 este año, mientras que el Dow Jones Industrial Average subía y el Russell 2000, que agrupa a los valores más pequeños, ganó un 3.5%, logrando su mayor racha alcista de cinco días desde 2020. El Nasdaq 100 cambió poco. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. cayeron siete puntos básicos al 4,16%, mientras que el oro alcanzó un máximo histórico.

Los operadores también analizaron los resultados corporativos. Bank of America dio un pronóstico de ingresos por intereses netos que superó las expectativas. Los operadores de Morgan Stanley se unieron a la fiesta en Wall Street en el segundo trimestre, aunque el negocio de gestión de patrimonio más grande de la firma quedó por debajo de las expectativas. Charles Schwab advirtió que tendrá que reducirse para proteger las ganancias.

Despertar de las 'small caps'

Si bien la ampliación del repunte de las acciones estadounidenses se considera una señal positiva, el aumento de las pequeñas capitalizaciones en un lapso tan corto está mostrando signos de sobrecalentamiento. En solo cinco días, el Russell 2000 ha saltado casi un 12%, alcanzando el nivel más sobrecomprado desde 2017.

"Hoy se hizo historia cuando el Russell 2000 cerró 4,4 desviaciones estándar por encima de su media móvil de 50 días", según Bespoke Investment Group. "Ningún otro índice importante de EE.UU. (Dow desde 1900, S&P 500 desde 1928 y Nasdaq desde 1971) ha cerrado nunca en un extremo tan grande".

Matt Maley, de Miller Tabak, dice que el indicador ha alcanzado el tipo de condición de sobrecompra que ha sido seguida por caídas en los últimos dos años. "Por lo tanto, esto podría estar señalando que el sector de pequeña capitalización está listo para algún tipo de pausa a corto plazo", señaló. "Como mínimo, los inversores deberían tener cuidado de perseguir estas acciones en el corto plazo".

En tal caso, dice que será interesante ver si hay una reversión del movimiento de "rotación". Las acciones tecnológicas están saliendo de su propia condición de sobrecompra, por lo que no hay garantía de que avancen durante una caída en los nombres de pequeña capitalización, apunta este experto.

¿La conclusión? Si tanto las acciones tecnológicas como las de pequeña capitalización caen al mismo tiempo, podría causar "algunos problemas para el mercado en general", señaló. El movimiento en el Russell 2000 es alcista, pero los inversores deberían estar preparados para una posible toma de ganancias o consolidación en las próximas sesiones, según Dan Wantrobski, de Janney Montgomery Scott.

"El gráfico mensual a largo plazo del Russell muestra una mejor imagen de su potencial. Creemos que el Russell 2000 puede volver a cotizar hacia sus máximos históricos a medida que la reversión a la media en la fuerza relativa destaca un mayor ancho de banda para el sector frente al liderazgo de este año (tecnología/IA/Mag7)", añade.

Wantrobski también señaló que la amplitud/participación del mercado más amplio ha estado mejorando desde el repunte del IPC de la semana pasada. "La batalla entre los mercados más amplios y el liderazgo de 2024 está lista para continuar en el corto plazo en nuestra opinión, ya que las disparidades de fuerza relativa entre estos grupos muestran el potencial de más rotación por delante", explica Wantrobski. "Esto no se puede confirmar como una tendencia/tema de inversión a largo plazo en este momento. Así que por ahora, seguimos tratando esto como una oportunidad de trading (movimiento de reversión a la media)".

Craig Johnson, de Piper Sandler, dice que es demasiado pronto para determinar si se puede mantener una rotación sostenible. Se necesita más tiempo y evidencia técnica para confirmar que está en marcha una participación ampliada sostenible que pueda elevar el mercado. "La actual (y largamente esperada) ampliación de las ganancias de las acciones es bienvenida, pero las valoraciones elevadas limitarán el alza adicional del mercado a un solo dígito bajo en general para el resto del año", argumenta Robert Teeter, de Silvercrest Asset Management.

Para Lori Calvasina, de RBC Capital Markets, la temporada de resultados será una "prueba clave" para la operación de rotación. Agregó que las valoraciones y el posicionamiento han preparado el escenario para un eventual cambio hacia un nuevo liderazgo, pero ha habido varios falsos comienzos. El rendimiento relativo del Nasdaq frente al Russell 2000 ha tenido un viaje salvaje desde 2020, con cada uno superando al otro en más de 40 puntos porcentuales en diferentes períodos de tenencia de un año desde la crisis de la pandemia, según Nicholas Colas, de DataTrek.

El dramático rendimiento superior de las pequeñas capitalizaciones solo ha ocurrido después de un colapso de las acciones tecnológicas o cuando los inversores minoristas crearon una burbuja de pequeña capitalización, exponen los expertos de Datatrek. "Ninguno de estos escenarios es relevante ahora. Creemos que el Nasdaq superará al Russell en su promedio de 2003-2019 de dos puntos durante el próximo año", señaló.

En cuanto a si el S&P 500 o el Russell 2000 tendrán un mejor rendimiento durante el resto del año, su opinión es que ambos lo harán igual de bien, pero no al mismo tiempo debido a su baja correlación. "Por el momento, las pequeñas capitalizaciones tienen el mejor impulso porque los gestores de dinero no pueden permitirse permanecer tan subponderados como se han visto obligados a estar durante los últimos 18 meses. Una vez que su reponderación esté terminada, el S&P debería poder ponerse al día", según Colas.

El S&P 500 ha pasado 351 sesiones hasta el martes sin una caída del 2%. Si el índice de referencia de renta variable alcanza las 352 al cierre del miércoles, será el tramo más largo desde el inicio de la crisis financiera global en 2007. El índice pasó aproximadamente 950 sesiones desde mayo de 2003 hasta febrero de 2007 sin tal caída. La fortaleza del mercado de renta variable ha sido respaldada por el optimismo de que la economía ha resistido lo peor del endurecimiento de la Fed. En este sentido, el informe de ventas minoristas mejor de lo estimado del martes fue un desarrollo "saludable", según Bret Kenwell, de eToro. Es mejor ver a la Fed recortando las tasas por la caída de la inflación que ver al banco central apresurándose a reforzar una economía debilitada, señaló.