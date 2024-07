El derroche de los ricos polariza a este sector de acciones en Bolsa japonesa

Los operadores de grandes almacenes japoneses se están beneficiando del aumento del gasto de los compradores más adinerados a pesar del entorno inflacionario, en contraste con los minoristas de gama baja que están teniendo un desempeño inferior ya que la gente se vuelve más selectivas en los productos básicos que eligen comprar.

Los tres principales operadores por capitalización de mercado, Isetan Mitsukoshi Holdings, Takashimaya y J. Front Retailing Co., que opera las cadenas Daimaru y Matsuzakaya, subieron un 55% en promedio en el último año, superando el 18% del índice Topix más amplio.

El comportamiento positivo de este tipo de empresas se produce a pesar de que la inflación está arrastrando a la baja el gasto de los hogares, que cayó en mayo. Se observa que el Banco de Japón ve el débil gasto del consumidor como un obstáculo en su decisión de seguir subiendo las tasas, según informó Bloomberg anteriormente.

Los grandes almacenes están desafiando la tendencia minorista lenta gracias en parte a las continuas cifras sólidas del turismo entrante y al alto gasto de los extranjeros que aprovechan la debilidad del yen, pero los japoneses adinerados también están gastando mucho.

El fuerte momento de los minoristas de gama alta contrasta con el de empresas como las farmacias, que sufren por el empeoramiento del sentimiento del consumidor. Las cifras de ventas minoristas del Ministerio de Economía, Comercio e Industria muestran que los ingresos de los grandes almacenes aumentaron un 13,7% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, en comparación con un aumento del 6,8% en las farmacias y del 1,2% en los supermercados.

"El consumo está polarizado", opina Kohei Onishi, analista senior de estrategia de inversión en Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Las personas más adineradas buscan mantener activos físicos para compensar la inflación, y en respuesta los grandes almacenes se están enfocando en servicios para atender a estos clientes, dijo.

Los analistas esperan que la tendencia de polarización persista ya que la inflación parece quedarse en Japón. La inflación de Tokio se acelera, manteniendo la opción de aumento de tasas del Banco de Japón en juego. El organismo se reúne este miércoles para dar pistas sobre sus futuros movimientos de política monetaria.

Isetan, por ejemplo, informó las ventas más altas de la historia en un 'gaisho', o evento de compras personales, en febrero, según su informe de ganancias. Sus acciones casi se han duplicado durante el último año y se ubican entre las 10 acciones con mejor desempeño en el Topix 500.

Un portavoz de Takashimaya dijo que el repunte del mercado de valores está impulsando las ventas de productos como relojes, joyas y arte. El importe promedio que los clientes gastan en los gaisho también ha aumentado. La compañía aseguró que se está expandiendo a otros servicios, incluyendo eventos temáticos extranjeros para japoneses que son reacios a viajar al exterior debido a la debilidad del yen. El precio de las acciones de Takashimaya ha subido un 38% en el último año.

La creciente brecha salarial entre las empresas grandes y medianas y pequeñas después de las negociaciones salariales anuales de primavera perpetuará aún más la división minorista, expone Daisuke Aiba, analista de Iwai Cosmo Securities. "La tendencia reciente del consumidor es minimizar el gasto en productos esenciales y destinar más dinero a pasatiempos o entretenimiento", lo que ha hecho que las tiendas de descuento sean más competitivas, dijo Aiba.

Los operadores de farmacias Matsukiyo Cocokara & Co., Sundrug Co. y Cosmos Pharmaceutical Corp. se encuentran entre los nombres que han quedado rezagados respecto al índice de referencia Topix en el último año. Mientras tanto, las cadenas de bajo presupuesto se han beneficiado ya que los hogares buscan precios cada vez más bajos al comprar productos esenciales. Por ejemplo, Seria Co., que opera tiendas de 100 yenes en todo el país, ha subido un 44% en el último año.

Nobuhiko Kuramochi, estratega de mercado en Mizuho Securities, recordó además que los salarios reales negativos persistentes son otra preocupación. "Todavía no parece que los ingresos reales de las personas aumentarán de manera constante. Todavía se siente demasiado pronto para comprar el extremo débil del sector de consumo", dijo.