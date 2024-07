Los 'demócratas' de Wall Street piden algún competidor para Kamala Harris

Tierney L. Cross - Pool via CNP

Horas después de la decisión de Joe Biden de retirarse de la carrera presidencial, muchos de los nombres más importantes de la política demócrata, desde Hillary Clinton hasta Gavin Newsom y el megadonante George Soros, se apresuraron a unirse a él para respaldar a la vicepresidenta Kamala Harris como cabeza de la lista.

Sin embargo, algunos destacados donantes demócratas cuestionan la prisa. Según esta línea de pensamiento, una convención abierta el próximo mes en Chicago, donde los mejores y más brillantes del partido puedan presentar su caso, generaría entusiasmo entre los votantes y ofrecería una exhibición en horario estelar de las políticas demócratas. Muchos de los donantes dijeron que estarían complacidos si Harris gana la contienda, pero no quieren que se le entregue el trabajo sin más.

"Esa mini competencia va a obtener más prensa, publicidad y cobertura que cualquier cosa en el mundo entero durante el próximo mes. Estados Unidos está listo para el cambio", aseguró Mike Novogratz, el fundador multimillonario de Galaxy Digital Holdings.

Es poco probable que los donantes sean quienes dirijan los próximos pasos. Eso dependerá de decenas de demócratas electos y funcionarios del partido. Pero la tensión sobre cómo proceder destaca una división entre los demócratas y las personas que financian sus campañas.

Y mientras los demócratas planean su próximo paso después de la histórica decisión de Biden de hacerse a un lado frente a encuestas desalentadoras y preocupaciones sobre la agudeza mental del hombre de 81 años, los miembros del partido, donantes y estrategas están maniobrando para influir en quién es elegido como su reemplazo. Algunos están promoviendo la idea de que otros candidatos además de Harris podrían tener una mejor oportunidad de derrotar al candidato republicano Donald Trump.

Consideraciones políticas

Los donantes también están enfocados en la imagen. Los demócratas fueron criticados por aislar a Biden de cualquier aspirante a desafiarle, incluso cuando aumentaba la preocupación sobre su capacidad para hacer campaña, y algunos partidarios dicen que impulsar la candidatura de Harris sin un proceso competitivo sería una mala imagen.

Pero muchos líderes demócratas también reconocen el riesgo de pasar por alto a la mujer de color de más alto rango en el partido, que tiene un fuerte atractivo para dos bloques cruciales de votantes: mujeres y votantes negros. Simplemente despejar el camino para Harris no generará entusiasmo público sobre la lista demócrata, dijo un importante donante que trabaja en Wall Street, pidiendo no ser identificado al discutir un tema sensible. Pero poner a siete u ocho candidatos en un escenario para presentar su caso generaría un interés significativo.

Muchos prominentes funcionarios demócratas electos y el establecimiento del partido se apresuraron a respaldar a la vicepresidenta de 59 años, con declaraciones de apoyo del ex Secretario de Trabajo Robert Reich, el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro y la senadora Amy Klobuchar de Minnesota. Otros, como el ex presidente Barack Obama, elogiaron la decisión de Biden pero no respaldaron específicamente a Harris.

Apuestas por la vicepresidencia

En conversaciones privadas, cuatro importantes donantes demócratas que preferirían una convención abierta dijeron que si se le entrega la nominación a Harris, su elección de compañero de fórmula tendrá que ayudar a asegurar victorias en estados indecisos.

La elección de Trump del senador de Ohio JD Vance ayudó a impulsar su posición con los ejecutivos tecnológicos en Silicon Valley, muchos de los cuales ven al ex capitalista de riesgo como uno de los suyos. Trump, por su parte, se centró en Harris, diciendo en un comunicado que ella es "tan ridícula como Biden. Harris será aún PEOR para la gente de nuestra Nación". "No hay distancia entre los dos", agregó.

Los principales donantes del partido, que pidieron no ser identificados al discutir asuntos sensibles, dijeron que los principales candidatos para el puesto de vicepresidente de los demócratas serían la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer, el gobernador de Kentucky Andy Beshear, el almirante retirado de la Marina William McRaven, el gobernador de Carolina del Norte Roy Cooper y Shapiro.

Trump gira hacia Harris

Trey Beck, un donante demócrata y ex director gerente del fondo DE Shaw, había pedido a Biden que se hiciera a un lado después de su desastroso desempeño en el debate el mes pasado, en el que el presidente luchó por defender su historial y formular un ataque efectivo contra Trump. Ahora, está instando a un concurso para decidir sobre el nuevo estandarte del partido. "Cualquier persona que surja de ese proceso es un candidato más fuerte", dijo.

"Habrán sido examinados por el público, sus posiciones estarán ahí fuera, sus habilidades retóricas se habrán afilado". Dijo que si Harris emerge como la vencedora, "caminaría sobre carbones ardientes para verla elegida presidenta". Beck, quien dejó DE Shaw en parte para enfocarse en políticas demócratas y asesorar informalmente a los donantes sobre dónde dar, ha donado 66.600 dólares al Fondo de Victoria de Biden.

Ya había alguna evidencia el domingo del entusiasmo de los donantes por un nuevo candidato presidencial demócrata. Swing Left, una organización de base formada el día que Trump fue inaugurado para elegir demócratas a la Cámara, lanzó un fondo el domingo para quien sea esa persona. En sus primeros 90 minutos, recaudó 75.000 dólares de 700 donantes distintos, según la directora ejecutiva Yasmin Radjy.

Las donaciones de Biden, claves

"Lo que no queremos es que las teorizaciones, los expertos y todas esas conversaciones sobre un proceso abierto ralenticen el profundo compromiso que tienen los financiadores de base", explicó. Hay una ventaja de recaudación de fondos al elegir a Harris: la campaña de Biden aún tiene casi 96 millones de dólares en el banco, y Harris tendría acceso a ese dinero ya que era parte de la lista.

Si surge otro candidato, esa persona probablemente tendría que comenzar a recaudar fondos desde cero. En una clara señal de apoyo de donantes pequeños, Harris recaudó 46,7 millones millones en las horas iniciales desde que anunció su candidatura, según ActBlue, la plataforma de donaciones en línea para los demócratas.

La opinión del gran capital

El Democracy PAC de Soros ha donado 10 millones al Future Forward PAC y 5,6 millones a American Bridge, que respaldan a candidatos progresistas. Y Jamie Patricof, un productor de cine y donante, también salió en apoyo de Harris. Organizó una recaudación de fondos para ella en 2019 durante su fallido esfuerzo por buscar la nominación. "Otras personas van a ver que ella es la mejor opción para que los demócratas derroten a Donald Trump. En un debate, ella aniquilará a Donald Trump", vaticina Patricof

Los partidarios de la vicepresidenta "vamos a hacer todo lo que podamos para vencer a Donald Trump", dijo. "Eso va a incluir recaudar dinero, tocar puertas, hacer llamadas telefónicas, tener eventos. No hay nada más importante para mí que esta elección". Rick Caruso, un desarrollador inmobiliario multimillonario de Los Ángeles, dijo que Harris puede de hecho emerger como la mejor opción para los demócratas, pero no obstante pidió un concurso para seleccionar al nominado. "Permitir un proceso abierto es consistente con la fuerza fundamental de nuestra democracia", dijo Caruso en la red X.

Sus donaciones recientes incluyen 50.000 dólares al Comité de Campaña del Congreso Demócrata en marzo y 10.000 dólares a DNC Services Corp., según Open Secrets. Es un ex republicano que se registró como demócrata en 2022, cuando se postuló sin éxito para alcalde de Los Ángeles. Gastó más de 100 millones de su fortuna personal en esa campaña para liderar la administración de la megaciudad californiana.

Novogratz enfatizó que cualquiera que los demócratas nominen sería mejor que la alternativa. El inversor, que donó a Biden en 2020 pero no le ha dado dinero este año, considera que los partidarios deben organizarse rápidamente una vez que se elija al nominado. "Hay mucho que tiene que suceder. Se tiene que recaudar dinero, se tiene que montar una campaña, el reconocimiento del nombre tiene que aparecer", dijo. Quien sea elegido "va a parecer más joven, más inteligente y más atractivo que un tipo" con condenas por delitos graves.