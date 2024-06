Zegona hereda otros 374 millones 'extra' de créditos fiscales incorporados por Vodafone

Otros 360 millones de euros 'extra' de créditos fiscales para compensar en años futuros y reducir la factura fiscal. Zegona heredará un total de 5.500 millones de euros de bases imponibles negativas en Vodafone España, sin que éstas tengan fecha de caducidad. Una parte significativa proceden de la compra de la 'cablera' ONO. Queda por ver cómo puede afectar el cambio de control de la compañía en el uso futuro de esos activos. El grupo británico ya ha tomado posesión, nombrando al exCEO de Euskaltel y Jazztel, José Miguel García, como consejero delegado y con un nuevo equipo directivo.

En el ejercicio fiscal de 2023, que acabó en marzo de ese año, Vodafone España había alcanzado los 5.130 millones de pérdidas fiscales acumuladas durante los últimos años. Finalmente, a cierre de marzo de 2024, según queda reflejado en informe anual presentado por el propio grupo británico, la cifra se ha situado en 5.504 millones de euros. Esto supone 374 millones más que un año antes. Esta es la cifra definitiva que herederá Zegona, pues ese primer trimestre del año natural es el último bajo el paraguas del grupo Vodafone con sede en Londres.

Según explican desde Vodafone, todas estas bases imponibles negativas acumuladas corresponden a todas las sociedades del grupo y el holding. Así, el reparto es el siguiente: a ONO, que sigue siendo una filial aparte, le corresponden 3.159 millones de euros, mientras que el grupo fiscal completo suma un total de 2.253 millones. Los otros 92 millones se encuentran en el holding. Sólo aparecen 3 millones de impuestos diferidos reconocidos. Anteriormente no se habían incluido "debido al entorno comercial en España".

Los créditos fiscales son importantes en una transacción debido a que es un arma para la optimización de impuestos en los próximos años. Esa compensación de las pérdidas frente a los beneficios de ejercicios siguientes puede ser de ayuda. Según apuntaba en su último informe el grupo, estas pérdidas "no expiran". No habría por tanto ningún límite más allá de los que marca la normativa fiscal en España. En este sentido, si la base negativa a compensar supera el millón de euros, la cuantía a compensar no puede superar el 70% de la base imponible positiva.

Una de las claves a partir de ahora está en cómo puede afectar el cambio de manos del holding (Vodafone Holdings Europe SL) a estos créditos fiscales. La operadora británica se curaba en salud en el informe del ejercicio 2023 correspondiente a esta sociedad holding con sede en Madrid -último disponible en el Registro Mercantil- y aseguraba que un "cambio de control podría impactar en el uso de estas pérdidas en años futuros". Pese a eso, la realidad es que en el caso de ONO, que fue adquirida en 2014, no hubo cambios significativos y se heredaron los créditos fiscales.

Después de un importante ajuste de costes vivido en la propia compañía, bajo la batuta aún del grupo británico, las pérdidas netas del negocio español pasaron de 340 millones de euros en el ejercicio 2023 a apenas 5 millones en 2024. Por tanto, si se mantiene la tendencia de mejora, la realidad es que podrían llegar los primeros beneficios después de varios años de 'números rojos'. El objetivo de Zegona es precisamente regresar al crecimiento en ingresos. En el último año fiscal éstos alcanzaron los 3.846 millones de euros frente a los 3.907 millones del mismo periodo anterior (un 1,6% menos).

José Miguel García toma posesión

El pasado viernes se hizo efectivo el traspaso de los activos desde el grupo Vodafone hasta Zegona, que seguirá cotizando en el mercado británico por lo que estará obligada a ofrecer información actualizada sobre el devenir económico de la operadora en España. El nuevo consejero delegado será, como estaba previsto, el ex primer ejecutivo de Jazztel y Euskaltel, José Miguel García -quien mantenía un pacto de no concurrencia con Másmóvil tras su salida de la teleco vasca en 2021 tras la OPA-. El área financiera seguirá siendo liderada por Eloy Rodrigo. También se mantiene sin cambios la de Empresas, con Jesús Suso. Se incorpora Ángel Álvarez, hasta ahora jefe comercial de Digi, como nuevo director del negocio residencial. Y dos personas de confianza de García: José Ortiz como director de Legal y Berta Álvarez como jefa de Recursos Humanos. Ambos han pasado por Jazztel y Euskaltel.

El nuevo equipo aterriza con el objetivo de dar la vuelta comercial a la compañía. Y los primeros pasos que se han dado en estas últimas semanas apuntan a una agresividad comercial muy superior, con mucho más protagonismo si cabe para Lowi. Entre las tareas pendientes está el cierre del acuerdo para la red fija con Masorange o Telefónica -la venta directa del activo habría perdido fuerza- y la reorganización de los equipos con una plantilla en guardia ante un potencial recorte con nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE).