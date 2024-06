Vinci amplía su cartera de aeropuertos y acecha el trono de pasajeros de Aena

Vinci Airports, filial del gigante francés de las infraestructuras, sigue ampliando su porfolio de aeropuertos por todo el mundo. El último en sumarse a su extensa red ha sido el aeropuerto internacional Liszt Ferenc de Budapest, después de que el grupo galo anunciase este viernes la compra del 20% de la sociedad concesionaria, que le convierte en el operador del aeropuerto.

Esta operación está enmarcada en un acuerdo con el fondo estatal húngaro Corvinus, que también forma parte del consorcio que está detrás de la OPA de Talgo. Una vez finalizada la transacción, el brazo inversor de Viktor Orban comprará el 80% restante del aeropuerto a un consorcio compuesto por AviAlliance, Malton y CDPQ. Según informan desde la parte compradora, el valor total de la operación asciende a 3.100 millones de euros, al que hay que añadir 1.200 millones de deuda neta.

Con esta adquisición, Vinci gestionará un nuevo aeropuerto estratégico en Europa, dado que por él pasa un 96% del tráfico aéreo de Hungría: en los primeros tres meses del año ha atendido a más de 3,4 millones de pasajeros. Un volumen, que a partir de ahora será controlado por el grupo que ya gestiona el desarrollo y la operación de más de 70 aeropuertos ubicados en Asia, América y en más de una decena de países de Europa.

El aeropuerto magiar no ha sido el único que ha sumado a su cartera este año. Pues, el pasado abril llevó a cabo la compra de una participación mayoritaria (50,01%) de la propiedad del aeropuerto escocés de Edimburgo a Global Infrastructure Partners (GIP) por un montante de 1.270 millones de libras (1.490 millones de euros). Para ello, el operador francés tuvo que imponerse a Aena, que estaba presente en la puja por hacerse con el sexto aeropuerto por tráfico de Reino Unido.

A cierre de marzo, fueron más de 62 millones los viajeros que hicieron uso de la red de aeropuertos de Vinci en el primer trimestre, lo que supone un alza del 12% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, gracias a la recuperación del turismo a nivel mundial. Este volumen se verá incrementado con los nuevos activos que ha adquirido en su estrategia de expansión y le situará un escalón más cerca del número de pasajeros que gestiona la compañía que preside Maurici Lucena.

Aena busca duplicar el peso de su actividad exterior

A escala mundial, no hay otro operador aeroportuario que preste servicio a más pasajeros que Aena. Sólo en los tres primeros meses del año, el tráfico de pasajeros de la entidad semipública ascendió hasta los 74,6 millones, un 12% más que en el periodo comparable de 2023. Gran parte de estos, lo hicieron en los aeropuertos españoles, que aumentaron un 13% el tráfico hasta los 60,8 millones de viajeros. El resto, hicieron uso del aeropuerto londinense de Luton, donde ostenta un 51% de su participación y de los 17 aeropuertos que opera en su totalidad bajo la marca comercial Aena Brasil. Cabe mencionar que el grupo no incluye el tráfico de aeropuertos de asociadas que no consolidan contablemente.

Tras tomar el control de once nuevos aeropuertos en Brasil, la prioridad de Aena pasa por consolidar los activos que mantiene en el plano internacional. Según recoge la reciente actualización de su plan estratégico 2022-2026, el grupo español aspira a que la actividad internacional llegue a representar un 15% del ebitda cuando culmine el periodo de su plan. Para ello, deberá más que duplicar el peso que representó este área (6,7%) en el ebitda anotado en 2023.