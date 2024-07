Unicaja defiende su camino en solitario: "Los accionistas apoyan un banco independiente"

Unicaja apuesta por un camino como entidad independiente y destierra cualquier posibilidad de fusión con otro banco. "Nuestro accionariado nos traslada el apoyo a seguir creyendo en un banco independiente y a buscar nuestro sitio en el mercado entre la banca mediana para enfocarnos en la presencia cercana en los territorios", ha apuntado el consejero delegado de la firma malagueña, Isidro Rubiales.

Antes de la polémica suscitada a raíz de la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell, el mercado llegó a especular con la posibilidad de una potencial unión entre la firma catalana y la malagueña, algo que Rubiales ha negado al considerar que la entidad es "perfectamente sostenible". Con ello zanja cualquier tipo de rumor, aunque sí que ha admitido que el proceso hostil supone una ventana de opciones para crecer en caso de que la operación prospere. "Todo lo que se mueva en el mercado es una oportunidad. Si hay fusión (...) eso abrirá una oportunidad a todas las entidades y en eso estaremos atentos", ha precisado.

Durante la presentación de los resultados semestrales, el directivo ha descartado cualquier operación corporativa de calado, más teniendo en cuenta la estructura de su accionariado, que es "muy especial", caracterizada por una concentración del capital alta en comparación con otras entidades. Rubiales realiza estas declaraciones en referencia a la Fundación Unicaja, que figura como principal tenedora con un 30%.

"Sería un error viniendo de la situación que hemos afrontado", ha remarcado en alusión a la crisis de gobernanza que ha vivido en los últimos años y que ha desembocado en una renovación de la cúpula para atajarla. Además de Rubiales también se ha designado a José Sevilla como presidente no ejecutivo en sustitución de Manuel Azuaga. Instalada la 'paz' en el seno del banco, una de las prioridades ahora pasa por cumplir con la hoja de ruta de su plan estratégico 2022-2024, cuyas metas se han revisado al alza.

Una de ellas es el ROTE, que tras elevar la meta de cerrar el ejercicio actual en el 9% -desde el 8%- inicial, lo han vuelto a revisar. Ahora la expectativa pasa por conseguir un 10%. La rentabilidad de Unicaja es una de las más bajas del sector tras contabilizar en el primer trimestre un 6,5%, situación que admiten desde la propia entidad. "Seguimos lejos de la medias sectoriales que compiten en el mercado", señalan para poner en valor el comportamiento de esta magnitud, que viene de niveles del 4%.

Establecida la hoja de ruta, Rubiales no ha cerrado la puerta a "cualquier oportunidad que ayude a mejorar áreas de negocio concretas y les permita crecer de forma inorgánica". Cabe destacar que Unicaja acaba de cerrar un acuerdo con MoraBanc para el traspaso del Banco Europeo de Finanzas, cuyo importe no ha trascendido. No es el único frente abierto. Este lunes trascendió que explora una alianza con Minsait Payments (Indra) para impulsar el negocio de pagos.

A este respecto, Rubiales ha indicado que el proceso sigue abierto y que se trata de una alianza que busca impulsar las capacidades del banco en cuanto a productos y servicios, por tanto, no se ha tomado ninguna decisión. No obstante, en la conferencia con analistas a cuenta de estos resultados, el equipo directivo ha precisado que están cerca de acercar posturas.