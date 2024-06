Talgo celebra su junta a la espera de un socio industrial que evite la toma de control de Magyar Vagon

Talgo reúne a sus accionistas este jueves en sus instalaciones de Las Matas (Madrid) para celebrar su junta general, mientras atraviesa un momento crucial para su futuro: con una cartera récord de pedidos que rebosa la producción de sus fábricas y envuelto en un polémico cambio en el control de su accionariado, a la espera de que el Gobierno autorice, o no, la oferta pública de adquisición (opa) presentada por el consorcio húngaro Magyar Vagon sobre la totalidad del capital del fabricante de trenes español.

En paralelo a los esfuerzos por dirimir su futuro con una solución que solvente sus problemas de capacidad industrial, Talgo someterá al examen de sus accionistas asuntos como la aprobación de las cuentas anuales del último ejercicio o la gestión del consejo de administración de la compañía. Entre otros puntos del orden del día, también se abordará la aprobación de la retribución del consejo de administración para el presente año, así como la política de remuneraciones de los consejeros.

Precisamente estos últimos asuntos no cuentan con el visto bueno de los principales asesores de voto del mundo para las juntas de accionistas ('proxys'), que aconsejan votar en contra de los sueldos de la cúpula de Talgo. Según recoge la documentación a la que ha tenido acceso La Información, tanto ISS como Glass Lewis recomiendan a los inversores de la entidad española que voten en contra del informe de retribuciones del consejo que preside Carlos Palacio Oriol.

En el informe de ISS, la firma observa que Talgo no proporciona un grado adecuado de transparencia para explicar sus políticas de remuneración y ve "injustificada" la subida del 18% propuesta para elevar la cuantía máxima de la retribución de los consejeros hasta los 4,2 millones de euros. En la misma línea se posicionan desde Glass Lewis al calificar este aumento como "excesivo" después de haber elevado un 13% esta cuantía en el ejercicio anterior.

Son los puntos señalados en rojo por ambos 'proxys', que ofrecen su plácet al resto de propuestas que se someterán al escrutinio de los accionistas este jueves. Además de las mencionadas, los inversores también tendrán que respaldar si se reelige a Deloitte como auditor de las cuentas de la sociedad correspondientes a 2024. Una propuesta, que desde Glass Lewis ven con buenos ojos pero apuntan a que algunos accionistas pueden decantarse por un cambio de auditor tras más de una década con la misma entidad.

Moncloa marca los tiempos

Al margen de esta junta, los focos mediáticos de Talgo los acapara el cambio de su control. Y en esta operación, la pelota está en el tejado del Gobierno, quien está apurando los plazos para resolver el futuro de la compañía mientras busca un caballero blanco como alternativa a la ofensiva húngara, que ha causado recelo en el seno de Moncloa desde el principio de la operación. De acuerdo con la información avanzada por El Confidencial esta semana, una de las opciones que tantea el Ejecutivo para bloquear al consorcio magiar pasa por adquirir a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) una posición mayoritaria de la participación del 40% que el fondo Trilantic posee en Talgo.

De llevarse a cabo, Moncloa sortearía la necesidad de lanzar una 'contraopa' por el 100% del fabricante para evitar que Magyar Vagon tome el control de una empresa con elevado grado de interés estratégico. No obstante, la reacción no tardó en llegar desde el 'holding' húngaro para cuestionar que esta operación puede facilitar la deseada salida del fondo británico, pero no solucionar la saturación industrial que afronta el fabricante.

Otra de las alternativas que ha sonado con más fuerza para resolver la operación ha sido la entrada en el capital de Talgo de CriteriaCaixa. Según fuentes conocedoras, el brazo inversor de La Caixa sigue ligando su participación en este proyecto a la llegada de un socio industrial que dote al fabricante español del músculo productor necesario para atender su fuerte demanda.