Talgo exige a Skoda más información sobre su capacidad industrial para una posible fusión

El grupo checo Škoda Transportation se ha postulado como el principal candidato del mercado para contrarrestar la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por la húngara Magyar Vagon sobre Talgo. Y ya ha dado un paso más. El fabricante de trenes español ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) antes de la apertura de mercado, que ha recibido una propuesta del grupo checo de "combinación de negocios y de integración industrial".

De acuerdo con lo detallado por la compañía, la ofensiva de Skoda no contiene una oferta económica, por lo que ha solicitado más información detallada de su propuesta para conocer si se trata de una contraprestación superior a la ofrecida por el 'holding' magiar (precio de 5 euros por acción). Asimismo, Talgo ha exigido al grupo interesado que explique sus actuales capacidades industriales y financieras con el fin de poder valorar los siguientes pasos.

Precisamente esas capacidades fueron puestas en duda recientemente por el líder del consorcio húngaro. Durante su intervención ante los medios en Madrid, András Tombor, el alto ejecutivo de Ganz-Mavag (Magyar Vagon), valoró que Skoda no es un "candidato fuerte para colaborar con Talgo". "No veo al valor que podría aportar a esta colaboración, nuestra oferta es fuerte y tiene sentido industrial, no creo que esta misma lógica se pudiera aplicar a una propuesta con ellos", explicó al ser preguntado por otros grupos interesados en el fabricante.

