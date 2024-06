Startups y fondos cierran el South Summit con el objetivo de consolidar la subida tras el ajuste

El año 2023 fue el del gran ajuste. Los vientos de cola de la primera parte de 2022 hicieron que el South Summit, el evento anual del ecosistema de startups que se celebra en Madrid, de aquel año no percibiera la resaca de verdad. Durante la del pasado ejercicio sí que el sector estaba lamiéndose las heridas después de un fuerte recorte de la inversión y una menor alegría tras el festín ‘post-Covid’. En la que acaba de celebrarse este año, tanto compañías como fondos de inversión miran con más esperanza la segunda parte de este año, donde empiezan a vislumbrarse más operaciones y movimientos. Todos los actores consultados coinciden en lo mismo: no será un rebote agresivo sino una subida progresiva.

Justo una semana antes de que arrancara esta edición del evento, el informe de la consultora Dealroom puso negro sobre blanco respecto a la situación de partida: caída del 38% de la inversión en 2023 hasta los 2.200 millones de euros -entre deuda y capital- y un arranque de año en niveles algo superiores a las cifras pre-pandemia aunque lejos del frenesí de 2021. Hasta esta primera semana de junio se han levantado algo más de 1.200 millones frente a los 930 millones de un año antes, según los datos públicos del Observatorio de la Fundación Bankinter. Obviamente la comparación es con el periodo de mayor ajuste vivido. Y además cuatro de las cinco operaciones más relevantes -Boopos, ID Finance, Capchase y Factorial-, que suman prácticamente 500 millones de euros, son de deuda y no de capital.

Sea como sea es una recuperación lenta. Y ésta se ha percibido también en el marco del South Summit. Fondos y startups consultadas durante estos días coinciden en una idea: “Hay más movimiento en el mercado”. Asesores financieros acumulan operaciones en sus agendas -aunque muy pocas de decenas de millones de euros en el horizonte ante la falta aún de más fondos internacionales-, según explican diversas fuentes financieras consultadas estos días en Madrid, y empiezan a percibir esas tradicionales semanas intensas de actividad para cerrar la mayoría antes del parón veraniego de agosto. Y también ha habido mucha actividad respecto a otros años entre bambalinas, con encuentros fuera de La Nave y eventos paralelos.

Los inversores miraban casi más a Frankfurt durante estos días. Es la sede del Banco Central Europeo (BCE), que es el encargado de fijar los tipos de interés y, por ende, el precio del dinero. En los años 2020 y 2021, la euforia estuvo marcada principalmente porque esos tipos estaban a cero y hubo un aluvión de dinero. Precisamente este jueves, el organismo anunció la primera reducción en ocho años. Esta es una de las incertidumbres que trasladan estos días en los corrillos los fondos (además de la escasez de ventas de compañías que den más liquidez al ecosistema y animen a los inversores institucionales a seguir respaldando a los nuevos vehículos). También los riesgos geopolíticos por el incremento del clima bélico.

En el lado regulatorio, no ha habido anuncios significativos. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública José Luis Escrivá, no acudió a la inauguración del evento y sí lo hizo la secretaria de estado Mayte Ledo. La propia fundadora de South Summit, María Benjumea, ha pedido en varias ocasiones la ampliación de la llamada ley de startups que arrancó precisamente su andadura pública en un anuncio en la inauguración del año 2018. Esa ampliación busca dar respuesta no sólo a las compañías recién creadas, sino también a lo que se conoce como ‘scale ups’, con mayor tamaño. Tampoco se ha desvelado quién será la primera gestora española que asuma el reto de levantar 1.000 millones de euros en un nuevo fondo en el marco de la iniciativa 'European Tech Champions' del BEI.

Los dos retos

La gran corporación ha vuelto a estar presente con mucha fuerza en la feria. De hecho, hay quien ve incluso demasiada presencia de compañías grandes frente a las startups. Han tenido posiciones significativas en el salón -y en los diferentes debates- compañías como Ferrovial o Endesa, que no tienen como tal un fondo específico, y otras con más ‘tradición’ en la inversión y la aceleración como Telefónica (a través de Wayra), BBVA (con su banca específica para emprendedores llamada Spark) o Google For Startups.

Con el South Summit se cierra un primer semestre en el que ya se habría tocado suelo en lo que a inversión se refiere. A partir de ahora se espera una mayor recuperación. Y esta se afronta con dos grandes retos que siguen siendo así desde que se iniciara el ajuste en 2022. Uno de ellos es incrementar las ventas o los estrenos en bolsa de las compañías, uno de los déficits importantes del ecosistema que lastra de alguna manera a los fondos para reinvertir y que otorga menos liquidez al mercado. El otro es el del regreso con más fuerza de los fondos internacionales, que recortaron su presencia de manera muy relevante en los últimos trimestres y aún no han regresado para protagonizar las ‘megarrondas’. Queda por ver si esto marca realmente el punto de inflexión.