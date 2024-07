Skoda descarta hoy una opa sobre Talgo pero tiende la mano al consejo para explorar una fusión

La posibilidad de que Skoda lance una oferta de adquisición competitiva a la de Magyar Vagon por Talgo se disuelve. La compañía española ha comunicado esta madrugada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su intención no es lanzar una oferta de adquisición sobre Talgo que compita con el grupo húngaro. "No estamos pensando en lanzar una oferta sobre las acciones de Talgo en este momento", señala. "Nuestro deseo es explorar una combinación industrial y nuestro objetivo central no es tomar el control de Talgo", señala. El grupo insiste en que la forma específica de la estructura de una integración industrial sería parte del análisis a llevar a cabo en una posible due diligence.

Aunque de alguna manera reprocha al grupo español que su acercamiento se haya hecho público, tiende la mano al consejo para estudiar una integración de ambas empresas, instándole a llevar a cabo una junta de accionistas para que sean los propietarios los que valoren la alternativa. Cree que este movimiento no es contrario al deber de pasividad que debe tener el consejo, que ya tiene una oferta pública de adquisición en marcha.

"Creemos que la combinación sería extremadamente beneficiosa para ambas partes y sus respectivos accionistas, clientes, empleados, proveedores...", afirma Skoda. En concreto, y sobre la necesidad de Talgo de ampliar su capacidad de producción, señala que el grupo puede facilitar al español el espacio suficiente para aumentar su capacidad en 1 o 1,5 millones de horas de producción al año, ya que cuenta con siete plantas en activo.