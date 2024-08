Los sindicatos piden por carta a la CNMC que paralice la fusión entre BBVA y Banco Sabadell

Los sindicatos pasan a la acción en la opa de BBVA y Banco Sabadell. UGT y Comisiones Obreras (CCOO) han enviado una carta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la que exigen el bloqueo de la operación ante todos los "riesgos potenciales asociados" que presenta. "Solicitamos se den los pasos necesarios, incluida la denegación de la fusión, para mantener los niveles de empleo y se proporcione información más detallada y transparente para mitigar estos efectos negativos asegurando una competencia efectiva en el mercado bancario", precisan en el documento al que ha tenido acceso La Información.

La misiva va dirigida a la presidenta del organismo, Cani Fernández Vicién, y en ella, los representantes de los trabajadores abordan las consecuencias que, a su juicio, tendría para la economía. Con ello siguen los pasos de patronales como Foment del Treball o Pimec que también han recurrido al género epistolar para exponer sus preocupación ante el regulador. Al igual que las patronales del empresariado catalán, las organizaciones sindicales advierten del impacto que puede tener en la disponibilidad de la financiación bancaria con los autónomos y pymes como principales perjudicados.

De hecho, esta es una de las principales bazas empleadas por el equipo de Banco Sabadell como argumento de disuasión al tratarse de la piedra angular de su negocio. Con datos aportados por la propia entidad, una de cada dos pequeñas y medianas empresas es cliente suyo, por lo que tras la integración verían disminuido su 'pool' bancario, situación que redundará en un recorte del crédito de alrededor del 8%, o lo que es lo mismo, 54.000 millones menos en préstamos, según los datos del servicios de estudios de los sindicatos. "La reducción afectaría particularmente a las pymes, los autónomos y a las familias trabajadoras, comprometiendo la viabilidad y competitividad de muchas empresas y los puestos de trabajo asociados a ellas", alegan.

En este sentido, argumentan que estos dos colectivos son dependientes del grifo bancario y la disminución del número de 'players', que se traducirá en una menor oferta, irremediablemente abocará a un aumento de los costes de financiación, pero también llevará asociados recortes de personal. El análisis realizado por UGT y CCOO estima el volumen de despidos entre los 7.685 y 10.567, así como el cierre de entre 589 y 883 oficinas en España, situando a Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias y Galicia entre las regiones más perjudicadas ante la elevada presencia de Banco Sabadell en las mismas. Recortes a los que sumaría la repercusión indirecta, ya que la restricción al crédito provocaría despidos en múltiples sectores más allá de la banca.

"Es esa preocupación la que motiva que ambos sindicatos queramos trasladar nuestra inquietud porque la operación destruya un gran número de empleos", remarcan. Aluden al debilitamiento del tejido social y económico, especialmente, en territorios como Cataluña, así como a la mayor concentración en la banca -un "sector estratégico para la economía española"-, que sería superior a la media europea. En el comunicado advierten de que la nueva entidad resultante junto a CaixaBank pasaría a controlar el 73,7% del parqué de oficinas, que puede derivar en "peores precios, en un deterioro de los servicios financieros y mayores comisiones".

Nada más conocer el acercamiento entre los dos bancos, los sindicatos fueron de los primeros en expresar su rechazo a la fusión, cuyos datos expuestos chocan con los planteados por BBVA en la presentación de resultados de este miércoles. El grupo encabezado por Carlos Torres ha limitado a 300 el cierre de oficinas con un ahorro en costes de personal de 300 millones en los próximos tres años, aunque sin especificar el alcance de las salidas que se producirían. Las sinergias estipuladas 'a priori' siempre han sido un punto de fricción entre la bancada de La Vela y los de Sant Cugat del Vallès. Tras el lanzamiento de la oferta pública de adquisición el pasado 9 de mayo, BBVA detalló al mercado un ahorro de costes de 850 millones, de los que 450 millones derivan de gastos administrativos y tecnológicos, 100 millones en gastos de financiación, a los que habría que añadir los citados 300.

No hay que olvidar que una de las cuestiones más controvertidas del proceso, más allá de si la opa logrará salir adelante, es si habrá fusión u ocurrirá lo mismo que en Banesto, que operó durante muchos años de manera independiente tras su adquisición por parte de Banco Santander. La CNMC juega un papel clave dentro de los organismos que deben dar el visto bueno al proceso de creación del gigante bancario. Lo hará después de filtro del Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como encargado de velar por la correcta competencia, por lo que cabe la posibilidad de que imponga determinadas condiciones, como ya hiciera con CaixaBank y Bankia, o directamente no autorizarla, algo que en caso de producirse sería excepcional y no ha ocurrido nunca.

Por este motivo desde Banco Sabadell ha apuntado que lo deseable sería que la CNMV esperase la opinión de la CNMC antes de dar el plácet a la operación. Esto permitiría que los accionistas del banco acudieran al periodo de aceptación después de conocer su veredicto y contar "con mayor información" antes de decidir. Si bien desde el banco 'opador' ven como un escenario casi "improbable" una opa sin fusión, defienden que también habría reducción de gastos en plantilla en esta situación. Desde el primer momento han defendido que entre los motivos de la opa está la necesidad de ganar escala en medio de unos costes tecnológicos fijos cada vez mayores, pero también de posicionarse en el segmento de pymes, un área en el que "admiran y respetan" el trabajo que realiza Banco Sabadell y que ahora, según los sindicatos, se ve amenazado.