Santander espera sacar partido a la opa de BBVA al Sabadell: "Hay que aprovechar las crisis"

"A río revuelto ganancia de pescadores". El consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, ha recurrido al refranero español para explicar su visión sobre la opa de BBVA sobre Banco Sabadell y se alinea con la opinión del sector al considerar que este movimiento corporativo les puede ayudar a ganar nuevos clientes. "Hay que convertir la crisis en oportunidad", ha apuntado el número dos del grupo, quien ha comentado que se "sienten cómodos" y disponen de capacidad para crecer y competir a nivel nacional, un mercado en el que todavía pueden ganar en cuota.

En este sentido, niega que en España exista un problema de falta de competencia con 80 'players' con ficha bancaria, cifra que se eleva a 117 si se tiene en cuenta las firmas extranjeras. "Estamos tranquilos con la escala que tenemos y eso nos permite crecer y competir", ha precisado durante la presentación de los resultados semestrales, en los que Banco Santander ha registrado la cifra récord de 6.059 millones, un 16% más interanual. El banquero ha destacado el crecimiento en España, donde acumulan más de 34 meses consecutivos sumando clientes nuevos. "Estamos en plena transformación por ser un negocio competitivo y simple", ha puntualizado.

Tras admitir que no cuentan con un plan específico para captar clientes provenientes de la opa, su intención pasa por ganar negocio de cualquiera de los competidores, "haya opa o no haya". "Lo vamos a hacer en todos los segmentos y como mejor podamos de manera rentable y correcta", ha matizado para agregar que no les preocupa que salga adelante o, por el contrario, Carlos Torres no saque adelante sus planes. España es el principal contribuir al negocio del grupo, con un beneficio de 1.756 millones de beneficio contabilizados entre enero y junio, un 55% más que hace un año.

La necesidad de ganar tamaño y escala ha sido uno de los argumentos esgrimidos desde BBVA para lanzar la operación en aras de poder competir a nivel internacional. La decisión ha abierto el debate sobre el desarrollo del mercado de capitales en Europa y crear una infraestructura que facilite las fusiones transfronterizas. "Creo que le vendría muy bien a Europa tener campeones panaeuropeos para competir con Estados Unidos", ha argumentado, incidiendo en la necesidad de que el continente opere en bloque de cara al exterior como un "solo país", que daría "profundidad" al mercado.

La entidad ha aprovechado el encuentro para quitar hierro a la polémica en torno a su nuevo consejero, Carlos Barrabés, tras el cambio de su condición de testigo a investigado en el caso de 'Begoña Gómez', esposa del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El directivo ha reiterado la postura del banco, y defiende su idoneidad en el cargo, por lo que no ve motivos para ser cesado. "De acuerdo con la normativa bancaria, el mero hecho de ser investigado no implica en sí mismo perder la idoneidad para continuar en el cargo de consejero", ha remarcado.

Sobre la sucesión en el Banco de España (BdE) para el que el Ejecutivo propuso el actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, y el Partido Popular (PP) rechazó de facto, Grisi se ha limitado a comentar que espera que la persona elegida "esté a la altura". "No nos corresponde opinar sobre quién nos va a supervisar, pero estoy seguro de que el candidato va a estar a la altura de una institución tan importante y significativa para el país como es el Banco de España", ha añadido. En el momento actual el cargo lo ostenta la subgobernadora, Margarita Delgado.