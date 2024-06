Rovi recibe varias ofertas no vinculantes por su negocio de fabricación a terceros

La farmacéutica Rovi ha recibido numerosas ofertas no vinculantes interesadas en la compra de su negocio de fabricación a terceros, según ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía española ha indicado, no obstante, que no ha tenido ninguna decisión definitiva al respecto.

"En relación con una posible operación corporativa de Rovi relativa a su negocio de fabricación a terceros, se comunica que, en el contexto de dicho proceso de evaluación encargado a Lazard, la compañía ha recibido de varias entidades ofertas no vinculantes para la adquisición de dicho negocio", ha afirmado la compañía.

De esta forma se pronuncia después de que 'Expansión' publicara este miércoles que CVC, Cinven, KKR, Permira y Antin hayan avanzado a la segunda fase del proceso de venta del negocio de fabricación para terceros de Rovi, cuya valoración ronda los 3.500 millones de euros. En este contexto, la compañía ha afirmado que las propuestas no vinculantes recibidas están sujetas a diversas condiciones habituales en estas operaciones, como la realización de una 'due diligence' financiera y legal o la negociación de acuerdos satisfactorios en los correspondientes contratos.

Por ello, Rovi ha avanzado que seguirá evaluando la "conveniencia" de una potencial operación y que, en cualquier caso, si la compañía decidiese continuar con alguna propuesta --y sujeto a que queden cumplidas las condiciones correspondientes y alcanzados acuerdos satisfactorios--, "la operación quedaría sujeta a su aprobación por su junta general de accionistas y, en concreto, a su autorización por las autoridades competentes en materia de defensa de la competencia y de control de inversiones extranjeras".

Con todo, la farmacéutica ha constatado "que no se ha tomado ninguna decisión definitiva respecto de la potencial operación y que no existe certeza de que se llegue a adoptar". "Cualquier decisión relevante que se tome sobre este asunto será objeto de comunicación al mercado en cumplimiento de la normativa aplicable", ha concluido. Tras la comunicación remitida a la CNMV, las acciones de la compañía subían un 3,43% cercanas las 14.30 horas, hasta intercambiarse a un precio de 85,85 euros.