Prada eleva sus beneficios un 20,3% en el primer semestre hasta los 383 millones

La firma de moda italiana Prada ha alcanzado un beneficio neto en el primer semestre de este año respecto al mismo periodo de 2023 de hasta 383 millones de euros. Esto es un 20,3% más que en el primer semestre del ejercicio anterior. Por otra parte, los ingresos netos entre enero y junio de 2024 han crecido en tasa interanual un 17%, hasta los 2.549 millones de euros. Desde la compañía han atribuido estos resultados "a la popularidad de las marcas, que fue respaldada por una fuerte identidad, creatividad y dinamismo".

Las ventas minoristas han crecido un 18% con respecto a los primeros seis meses de 2023 e ingresado por este concepto 2.549 millones de euros, "impulsadas por el crecimiento 'like for like' (la diferencia entre las ventas de este período y el anterior) y los volúmenes 'full price' (cantidad de transacciones efectuadas en un período)".

Aumento de las ventas en los principales mercados

La marca ha registrado aumentos interanuales en las ventas en las regiones de Asia-Pacífico (12 %) por la subida del consumo fuera de los límites de la zona; Europa (18 %), impulsada por el consumo doméstico y el turismo; y América (7%), a pesar de una bajada en el segundo trimestre. El mayor aumento lo ha registrado Japón, con una subida del 55% interanual en sus ventas, respaldado por "unas fuertes demanda local y presencia turística"; mientras que en Oriente Medio ha sido del 20%, "a pesar de las persistentes tensiones geopolíticas en la región", ha explicado la compañía.

El resultado neto de explotación (EBIT) del grupo ha sido de 575 millones de euros, un 22 % más que el primer semestre de 2023, a pesar del aumento de las inversiones, que durante este período alcanzaron los 169 millones de euros, un 11,9 % más.

"Los resultados positivos alcanzados en la primera mitad del año reflejan la actividad llevada a cabo con disciplina, alcanzando los objetivos estratégicos del grupo", según Patrizio Bertelli, presidente y administrador ejecutivo de Prada. El flujo de caja operativo neto fue de 652 millones de euros frente a los 509 millones de euros de los primeros seis meses del año anterior.