El plazo de aceptación de la OPA de eDreams se extenderá hasta el próximo 6 de septiembre

El plazo de aceptación de la oferta pública voluntaria parcial de adquisición de acciones (OPA) de Edreams Odigeo sobre el 3,57% de su capital, se extenderá desde este lunes, 29 de julio, hasta el próximo 6 de septiembre, ambos incluidos, según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con fecha 26 de julio fue publicado el primero de los anuncios correspondiente a la OPA, por lo que de acuerdo con los términos fijados en el folleto explicativo, el plazo de aceptación se extiende desde este mismo lunes hasta el próximo 6 de septiembre.

La CNMV autorizó en su reunión del pasado miércoles esta OPA de la compañía sobre el 3,57% de su capital, a un precio de 6,90 euros por título, lo que supone valorar la oferta en 31,4 millones de euros. La agencia de viajes online quiere adquirir un máximo de 4,5 millones de acciones representativas del 3,57% de su capital social, integrado por un total de 127,6 millones de acciones.

Para ello han sido inmovilizadas las 3,76 millones acciones que la sociedad mantiene en autocartera con la finalidad de no aceptar la oferta, por lo que ésta se dirige de modo efectivo a los poseedores del 97,05% del capital. Al tratarse de una oferta voluntaria parcial, si el número de aceptaciones supera el máximo al que se extiende, se aplicarán las normas de prorrateo previstas en el Real Decreto de opas, que establecen una distribución lineal para el 25% del total de la oferta y otra proporcional para el resto.

La oferta se formula exclusivamente en el mercado español y se dirigirá a todos los titulares de acciones de la sociedad, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia. La OPA se formulará como compraventa y se abonará en metálico. El precio de la oferta ha sido calculado sobre la base de que no realice un reparto de dividendos, reservas, primas u otra distribución de naturaleza análoga. En garantía de la operación, el oferente ha presentado dos avales por un total de 31,4 millones de euros emitidos por Société Générale, Sucursal en España, y Barclays Bank Ireland.

Último ejercicio fiscal con beneficios

El oferente no tiene planes de promover que las acciones dejen de estar cotizadas. La compañía ha subrayado que la efectividad de esta OPA no está sujeta al cumplimiento de ninguna condición y, en particular, no está condicionada a la obtención de un número mínimo de aceptaciones, de manera que será válida y surtirá efecto cualquiera que sea el número de aceptaciones recibidas. La compañía anunció esta operación coincidiendo con su presentación de resultados financieros anuales de su ejercicio fiscal, finalizado el 31 de marzo, en el que registró un beneficio neto de 32,3 millones de euros en comparación con las pérdidas de 43,3 millones de euros de un año atrás.