El sector de las pensiones reclama medidas urgentes para evitar una fuga de dinero a largo plazo

El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, ha reclamado la necesidad de impulsar medidas urgentes que ayuden a dinamizar los fondos de pensiones. Tras la reducción del límite mínimo deducible en el IRPF a los 1.500 euros anuales, ahora se suma la amenaza de una fuga masiva a partir de enero de 2025, cuando los titulares de los fondos individuales pondrán retirar su dinero siempre que hayan cumplido una antigüedad de diez años. En este contexto, la patronal del sector ha hecho un llamamiento para poner en práctica quince medidas en aras de que las pensiones "tomen el impulso que no han tenido en los últimos años y puedan ser un actor primordial en las próximas décadas".

"Hemos perdido una ocasión de sumar ahorro a largo plazo sin que se haya compensado con las aportaciones a sistemas de empleo, este impulso no debe perderse en tanto en cuanto el segundo pilar no se haya puesto en funcionamiento", ha apuntado Aldama durante la celebración de la asamblea general de Inverco. Entre ellas se encuentran la incorporación de incentivos, el desarrollo de aportaciones transitorias al sistema individual hasta que la promoción de los planes de empleo tenga lugar, pero también medidas de concienciación como campañas institucionales o la incorporación de la obligación de negociar, que no de acordar planes de pensiones de empleo.